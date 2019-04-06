Казахстанцы завоевали «золото» и «серебро» Гран-при по дзюдо в Турции

Астана. 6 апреля. КазТАГ – Казахстанцы завоевали золотую и серебряную медали Гран-при по дзюдо в Турции, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов занял первое место на Гран-при в Анталии. Сметов представил команду Казахстана в весовой категории до 60 кг. В итоговой схватке ему противостоял спортсмен из Узбекистана Кемран Нуриллаев. Встреча завершилась победой нашего дзюдоиста», — сообщили в НОК.

«Серебро» в копилку национальной сборной принесла дзюдоистка Галбадрах Отгонцэцэг.

«Спортсменка успешно преодолела турнирную сетку в весовой категории до 48 кг. В финале ей противостояла Дистрия Красик из Косово. Схватка за золотую медаль завершилась победой Дистрии», — уточнили в комитете.