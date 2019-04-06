Доллар незначительно подорожал в субботу в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Доллар США относительно данных за пятницу незначительно подорожал в субботу в пунктах обмена валют Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Астане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т378,5, а продажи – Т379,8.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т378,6, а продают по Т380,3.

В Шымкенте $1 покупают в пунктах обмена валют в среднем по Т378,5, а продают по Т380,8.

Официальный курс доллара США, установленный на субботу Национальным банком Казахстана, составляет Т379,84.