Астана. 6 апреля. КазТАГ – Марат Кожаев назначен первым вице-министром внутренних дел Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.

«Кожаев Марат Шадетханович назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан», — сообщили в Акорде в субботу.

До назначения на новую должность Кожаев с декабря 2017 года возглавлял департамент полции Астаны, до этого в период с сентября 2014 года по декабрь 2017 года возглавлял ДВД Павлодарской области. Еще раньше в период с февраля 2012 года по август 2014 года был председателем следственного комитета МВД.

«Распоряжением главы государства Сулейменов Жанат Куанышулы освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — добавили в Акорде.