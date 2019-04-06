Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Конкурс на установку на улицах еще 1 тыс. камер видеонаблюдения разыграют в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«В целях профилактики уличной преступности и раскрытия преступлений, готовится конкурс на выполнение работ по построению «Системы видеомониторинга мест массового скопления граждан», с установкой еще 1 тыс. камер в общественных местах с выводом изображения в ЦОУ (центр оперативного управления – КазТАГ) ДП», — сообщил начальник департамента полиции Алматы Серик Кудебаев.

Отмечается, что конкурс подразумевает и модернизацию ЦОУ ДП.

Напомним, в начале марта группа юристов Алматы направило иск в суд с требованием признать размещение камер и радаров на улицах Алматы незаконным. Суть иска состоит в том, что установка камер и радаров на улицах города ничем не регламентирована, нет никаких правовых оснований ни на уровне законов, ни на уровне подзаконных актов, норм, правил. Иск адресован управлению городской мобильности (бывшее управление транспорта и автодорог) Алматы. Однако на первом заседании представитель управления сказал, что в его ведомстве ничего о правилах размещения камер не знают, эти вопросы правильнее адресовать департаменту полиции Алматы.

28 марта руководитель юридического отдела ДП Алматы Айгуль Имашева заявила, что департамент не является собственником камер видеонаблюдения и администратором программы по установке технических средств слежения.