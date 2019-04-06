Сразу троих вице-министров назначили в МЦРОАП Казахстана

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Новых вице-министров назначили в министерстве цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Нургужин Марат Рахмалиевич назначен на должность вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности и освобожден от ранее занимаемой должности», — сообщили в правительстве в субботу.

Нургужин с декабря 2016 года был вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности, до этого с сентября 2007 года возглавлял совет директоров АО «НК «Kazsatnet», а еще раньше – с ноября 2006 года был председателем совета директоров АО «Фонд науки».

«Постановлением правительства Республики Казахстан Туяков Дарын Шылбынович назначен на должность вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности и освобожден от ранее занимаемой должности», — добавили в пресс-службе премьера.

Туяков с 2018 по 2019 годы был вице-министром информации и коммуникаций, а с 2002 по 2018 годы работал на различных должностях в АО «Казахтелеком» – от начальника юридического отдела до главного директора, руководителя аппарата, члена правления.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Оспанов Аблайхан Есенович назначен на должность вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности», — сообщили в кабмине.

Оспанов с января 2017 года возглавлял НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», а до этого с 2016 по 2017 годы был членом правления АО «Центр развития города Алматы», в 2016 году был заместителем председателя АО. Еще раньше – с января 2015 года по февраль 2016 года руководил республиканской общественной приемной партии «Нур Отан».

«Постановлением правительства Республики Казахстан Оразбек Асхат Елубайулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности», — говорится в сообщении.

Оразбек с февраля 2017 года занимал пост вице-президента Ассоциации развития блокчейн и криптотехнологий в Казахстане. В разные годы работал заведующим сектора отдела по защите государственных секретов и информатизации администрации президента РК, занимал руководящие должности в АО «Национальные информационные технологии», «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», АО «КазТрансОйл», АО «Транстелеком».