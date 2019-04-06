Первый замглавы департамента полиции Кызылординской области задержан спецслужбами

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Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Задержан первый заместитель начальника департамента полиции (ДП) Кызылординской области, сообщает пресс-служба КНБ.

«КНБ пресечена противоправная деятельность первого заместителя начальника Департамента полиции Кызылординской области Гани Тулебаева и сотрудника УБОП ДП Б. Аскарова, которые вымогали незаконное денежное вознаграждение у индивидуального предпринимателя за прекращение проверки букмекерского клуба. 5 апреля в ходе проведения совместных с департаментом собственной безопасности МВД РК мероприятий Тулебаев задержан с поличным при получении денежных средств в размере Т300 тыс.», — сообщили в КНБ в субботу.

Отмечается, что одновременно с этим в Караганде задержан Аскаров.

«Тулебаев водворен в ИВС УП Кызылорды. Проводится досудебное расследование», — добавили в КНБ.

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