Служебное расследование начато в отношении главы представительства МВД РК в Байконыре

Астана. 6 апреля. КазТАГ – Служебное расследование начато в отношении главы представительства министерства внутренних дел Казахстана в Байконыре, сообщает пресс-служба МВД РК.

«По факту критической публикации о нахождении начальника представительства МВД в городе Байконыр Бакытжана Куракбаева в увеселительном заведении, имевшего место 30 марта, инспекцией по личному составу департамента собственной безопасности проводится служебное расследование», — сообщил в субботу официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Он добавил, что по результатам проверки, в отношении указанного Куракбаева «за нарушение требований этического кодекса будут приняты строгие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности».