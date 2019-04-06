Служебное расследование начато в отношении главы представительства МВД РК в Байконыре

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Астана. 6 апреля. КазТАГ – Служебное расследование начато в отношении главы представительства министерства внутренних дел Казахстана в Байконыре, сообщает пресс-служба МВД РК.

«По факту критической публикации о нахождении начальника представительства МВД в городе Байконыр Бакытжана Куракбаева в увеселительном заведении, имевшего место 30 марта, инспекцией по личному составу департамента собственной безопасности проводится служебное расследование», — сообщил в субботу официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Он добавил, что по результатам проверки, в отношении указанного Куракбаева «за нарушение требований этического кодекса будут приняты строгие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности».

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