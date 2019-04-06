Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Подтопившие улицы ливневые воды привели к многочисленным пробкам в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Ливень начался еще рано утром, самого утра. По улицам вниз текут просто реки. По Аблайхана, где меняли арыки в прошлом году, по Желтоксана, вообще по тем улицам, которые идут с верху вниз – все заливает. В городе огромные пробки», — сообщил в субботу корреспонденту агентства один из автолюбителей.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в городе затруднено движение – ситуация с пробками оценивается в шесть баллов. Одновременно в нескольких районах города в местах заторов зафиксированы ДТП. Пробки наблюдаются на проспектах Райымбека, Рыскулова, Абая, Назарбаева и многих других крупных транспортных артериях Алматы.

На ситуацию с разливами жалуются и пешеходы.

«Из-за воды улицы перейти невозможно. Вот эта вся их арычная система, противоливневая сиcтема совсем не справляются», — посетовал один из жителей Алматы.