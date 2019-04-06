Астана. 6 апреля. КазТАГ – Похолодание с постепенным потеплением ожидаются в ближайшую неделю в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Согласно недельного синоптического прогноза с 6 по 12 апреля на большей части территории РК в начале периода ожидается понижение дневных и ночных температур воздуха, с середины периода постепенное повышение», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Синоптики прогнозируют выпадение обильных дождей в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а в конце периода в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях до 14 мм.

«В Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях в течение недели пройдут обильные дожди до 14-23 мм», — добавили синоптики.