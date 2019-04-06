Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Реконструкцию всей инфраструктуры старой части города планирую провести в Туркестане, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

«Необходимо провести реконструкцию всей инфраструктуры старого города (водоснабжение, газоснабжение и так далее), провести капитальный ремонт пяти улиц и средний ремонт 27 улиц города, общей протяженностью 62 км», — сказал аким региона Умирзак Шукеев на очередной сессии областного маслихата.

Также, по его словам, планируется благоустроить центральные улицы общей протяженностью 42 км. Речь идет об уличном освещении, тротуарных дорожках, арычных каналах, малых архитектурных решениях и так далее. Первые результаты, как отметил аким, должны быть представлены уже летом 2019 года.

«Перед нами ставится задача по развитию Туркестанской области, улучшению социального положения жителей и создания условий для развития экономики и бизнес-среды. В этих целях нам необходимо сконцентрироваться на решении конкретных задач, которые позволят придать импульс развитию нашего региона. Для достижения этой цели я определил пять основных направлений по которым нам необходимо усиленно вести работу. Это развитие самого города Туркестан, развитие районов, городов, развитие индустрии и развитие агропромышленного комплекса», — сказал аким.

По его мнению, реализация данных проектов «будет способствовать повышению экономического положения региона, улучшению благосостояния населения».

««Задача стоит не просто выстроить областной центр, а еще и центр тюркской культуры. Конкретные проекты здесь – строительство административно-делового и духовного центров, куда в общей сложности входит порядка 89 объектов», — уточнил Шукеев.