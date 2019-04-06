Из-за чего именно глава представительства МВД РК в Байконыре может лишиться поста

Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Начальник представительства министерства внутренних дел Казахстана в Байконыре Бакытжан Куракбаев может лишиться поста из-за видео посиделки с его участием, передает корреспондент агентства.

В сети распространено видео, на котором Куракбаев запечатлен за столом в одном из увеселительных заведений. Одного из героев ролика авторы видео подписали как прокурора города Байконыр Кызылординской области Азамата Баянбайулы.

Однако примечательно не само нахождение указанных лиц в увеселительном заведении, а то, в окружении каких лиц запечатлены высокопоставленные чиновники правоохранительной системы Казахстана. В частности, на видео отмечены жительница Кызылорды Жадыра Шотаева, которую авторы видео называют «сутенером» по прозвищу «Мамка», а также некий Акмырза Жаксылык. Его авторы ролика называют подозреваемым по делу о грабеже. На кадрах видно, что все указанные лица находятся в компании большого количества женщин. На столе видны спиртные напитки. Звучат слова благодарности за пребывание в такой компании.

«Честь имею», — звучит голос на видео.

Напомним, в МВД ранее прокомментировали видео, заявив, что начато служебное расследование.

«По факту критической публикации о нахождении начальника представительства МВД в городе Байконыр Куракбаева в увеселительном заведении, имевшего место 30 марта, инспекцией по личному составу департамента собственной безопасности проводится служебное расследование. По результатам проверки, в отношении указанного должностного лица за нарушение требований этического кодекса будут приняты строгие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности», — прокомментировал, в частности, официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.