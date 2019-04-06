Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Каспийском море

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Алматы. 6 апреля. КазТАГ — Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Каспийском море, сообщается на сайте Казахстанского национального центра данных.

«Согласно оперативным данным Центра данных РГП ИГИ, 6 апреля в 14.33 по времени Астаны (в 08.33 по Гринвичу) в Каспийском море произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 41.22 градуса северной широты, 51.32 градуса восточной долготы. Магнитуда mb = 4,2», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, энергетический класс К = 10,2, глубина h = 32 км.

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