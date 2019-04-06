Алматы. 6 апреля. КазТАГ — Какие меры предприняли власти Алматы для ликвидации подтоплений при выпадении ливневых осадков, рассказали в городском управлении зеленой экономики.

«В целях предупреждения и ликвидации подтоплений в период выпадения ливневых осадков в городе Алматы с 5 апреля организовано круглосуточное дежурство в акиматах районов, РОЧС и службе спасения Алматы. Для организации работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады численностью 475 человек, 132 единиц спецтехники и 25 мотопомп», — говорится в сообщении в субботу.

По прогнозу алматинского филиала РГП «Казгидромет», к вечеру 6 апреля осадки завершатся, 7 апреля осадки не прогнозируются.

Ранее сообщалось, что 6 апреля подтопившие улицы ливневые воды привели к многочисленным пробкам в Алматы.

«Ливень начался еще рано утром, самого утра. По улицам вниз текут просто реки. По Аблайхана, где меняли арыки в прошлом году, по Желтоксана, вообще по тем улицам, которые идут с верху вниз – все заливает. В городе огромные пробки», — сообщал в субботу корреспонденту агентства один из автолюбителей.

Также со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Пробки» сообщалось, что в городе затруднено движение – ситуация с пробками оценивается в шесть баллов. Одновременно в нескольких районах города в местах заторов были зафиксированы ДТП. Пробки наблюдались на проспектах Райымбека, Рыскулова, Абая, Назарбаева и многих других крупных транспортных артериях Алматы.

На ситуацию с разливами жаловались и пешеходы.

«Из-за воды улицы перейти невозможно. Вот эта вся их арычная система, противоливневая сиcтема совсем не справляются», — посетовал один из жителей Алматы.