Эксперт о планах по АЭС: Самое страшное – это гибель Балхаша от теплового загрязнения

Алматы. 7 апреля. КазТАГ – Казахстанский эксперт по экологии Майра Жунусова назвала основные угрозы, которые, по ее мнению, могут возникнут, если на берегу Балхаша построят АЭС, передает корреспондент агентства.

«Как главный экологический эксперт в 90-х я сделала все, чтобы противостоять давлению заинтересованных чиновников и не подписала первый проект атомной электростанции. Я это разумеется делала не одна, а собрав группу академиков и докторов физиков ядерщиков», — говорится в комментарии Жунусовой по поводу планов возможного строительства АЭС на Балхаше, который приводит казахстанский экономист и дипломат Берлин Иришев.

По словам Жунусовой, в 1990-е годы против данного проекта были все.

«Социально-экономические: это полная зависимость от иностранных поставок топлива и кадров. Они говорят, что уран будет наш, но станция работает не на сырье, а на переработанном топливе, мощности по производству которых находятся за пределами Казахстана. Про кадровую зависимость уже кто-то писал, не хочу повторяться. Но самое страшное это гибель озера Балхаш от теплового загрязнения. Ведь не зря они прилипли к Балхашу. Нужны огромные объемы воды для охлаждения. А это колоссальное тепловое загрязнение уникального озера», — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что на озере «может погибнуть много, если не все».

«Это будет похоже на геноцид. У нас катастрофический дефицит водных ресурсов. Мы же помним, что почти все реки берут начало в Китае, где их воды уже разбираются на мелиорацию. А это уже политико-экономические вопросы. Теперь экология. Казахстан мировым экологическим сообществом признан страной, у которой 60% территории подвержено процессам опустынивания. Гибель Арала из-за производства хлопка. Сегодняшняя очень тревожная ситуация на Урале в связи с массовой гибелью рыбы», — напомнила эколог.

Эксперт провела параллели с голодомором.

«Сегодня только посмотрели новый фильм о голодоморе. Ассоциации напрашиваются. Тогда Казахстан был отнесен к региону, который должен снабжать СССР мясом, отобрали у людей мясо и потеряли 2 млн людей, погибших от голода. А теперь что? Ясно же, что нам не нужна атомная электростанция», — уверена она.

По ее мнению, с учетом большой территории страны «надо больше строить экологичных станций на местах».

«Зачем мы провозглашаем «зеленую экономику» и «зеленую энергетику»? Зачем мы единственным целым озером жертвуем. Мало нам, что на нем еще и Балхашский медеплавильный завод стоит. (…) Отвечаю за каждое свое слово. Но это надо остановить. И дело не в дружбе между странами. Речь идет о безопасности всей прибалхашской территории и Земле в конце концов», — заключила Жунусова.

Напомним, 4 апреля вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев заявил, что возможным местом для строительства АЭС в Казахстане может стать поселок Улкен в Алматинской области. Он заверил, что при строительстве АЭС будут учитываться мнения граждан. Позже в минэнерго распространило пояснение, заявив, что потенциальными инвесторами рассматриваются варианты строительства маневренной газовой генерации в южных регионах страны, а также контррегуляторов Шульбинской ГЭС на реке Иртыш и Капшагайской ГЭС на реке Или, даны предложения по строительству новой парогазовой электростанции мощностью порядка 450 МВт на площадке Шымкентской ТЭЦ. В ведомстве утверждают, что решение по строительству АЭС будет приниматься правительством «после проведения общественных слушаний и согласования с местными исполнительными органами, на территории которых может быть запланировано строительство АЭС, а также с учетом потребностей в них для решения хозяйственных задач страны, наличия необходимых условий и отсутствия угрозы безопасности».

Отметим, что в мае 2016 года министерство энергетики сообщало, что принятие решения по сооружению АЭС в Казахстане перенесли на один год. Как поясняли тогда в минэнерго, с учетом требований экологического законодательства разрабатывается технико-экономическое обоснование по строительству АЭС в районах города Курчатов Восточно-Казахстанской области и поселка Улькен Жамбылского района Алматинской области. При этом сообщалось, что разработка ТЭО может занять 2-3 года.