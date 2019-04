Будущее членство Украины в НАТО под вопросом в связи с возможностью избрания нового президента

Молодость и неопытность Зеленского рассматривается рядом комментаторов как фактор, таящий в себе реальную опасность для Украины

Американское издание Washington Free Beacon опубликовало переданную из Киева аналитическую статью проживающего в украинской столице американского эксперта по оборонным вопросам Рубена Ф. Джонсона под названием «Future Ukrainian NATO Membership In Question With Possibility of New President» — «Будущее членство Украины в НАТО под вопросом в связи с вероятностью избрания нового президента».

В предисловии к ней говорится так: «21 апреля ожидается проведение второго тура президентских выборов».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Согласно Конституции Украины, к участию во втором туре президентских выборов допускаются только два кандидата.

Зеленский, в отличие от Порошенко, не имеет политического опыта. За него отдают свои голоса большинство представителей молодого поколения. Он снискал широкую известность и популярность, благодаря своим выступлениям на телевидении и исполнению главной роли в нашумевшем на Украине комедийном сериале.

Молодость и неопытность Зеленского рассматриваются рядом комментаторов как фактор, таящий в себе реальную опасность для Украины – в случае, если он победит Порошенко во втором туре президентских выборов, который должен состояться 21 апреля.

Наблюдатели, которые проявляют скептицизм в отношении президентства Зеленского, говорят, что усилия по включению страны в состав НАТО могут потерпеть провал, если он выйдет победителем в следующем раунде. Они утверждают, что Украина при новом президенте может оказаться втянута в войну с Москвой. Большинство стран-членов НАТО не заинтересовано в прямой конфронтации с Россией, и они не захотят принять Украину в свои ряды.

При таком раскладе президент России Владимир Путин может затеять новое наступление на Донбассе, используя в качестве оправдания сфабрикованную на Украине провокацию. Затем в критический момент Путин предложит новому неопытному украинскому президенту сесть за стол с целью проведения переговоров и попытается перехитрить или запугать его.

Результатом может стать возобновление войны, сопровождаемое новыми человеческими жертвами и дальнейшими территориальными потерями.

Глава фракции Блока Петра Порошенко в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что единственным реально проигравшим на этих выборах оказывается Кремль, «поскольку все [избирательные] процедуры проводились прозрачно и демократично».

Такое позитивное мнение об этих выборах было поддержано менеджером известного киевского винного магазина в центре города: «На наших выборах здесь раельно встает вопрос о том, кто станет следующим президентом. По ту сторону границ, в России, никогда не бывает такой неясности — вы знаете, что, как бы то ни было, победителем выйдет Путин. Российские выборы – это стыдоба, театр абсурда. Сегодняшняя реальность, несмотря на все наши иные недостатки, свидетельствует о том, что мы все еще в политическом отношении более развитая нация, чем россияне».

Французское издание Le Point опубликовало материал журналиста Марка Нексона под названием «Ukraine : l’oligarque qui couve le favori de la présidentielle» — «Украина: олигарх, который опекает фаворита президентских выборов».

В предисловии к нему говорится так: «Владимиру Зеленскому, имеющему хорошие шансы стать следующим президентом Украины, трудно развеять слухи о том, что-де его основной опорой является олигарх с неоднозначным имиджем».

Далее уже в самом материале излагается следующее: «Это — выборы, которые обходятся в миллиарды долларов. Если комедиант Владимир Зеленский победит 21 апреля во втором туре выборов, один могущественный человек может вернуть себе доминирующую роль на политической арене. Речь идет о 56-летнем Игоре Коломойском, обладателе третьего крупнейшего состояния в стране. В самом деле, такие ходят слухи. Олигарх, эмигрировавший в Израиль, якобы является главным спонсором кандидата, который одержал победу в первом туре президентских выборов (набрав 30 процентов голосов).

Какое на то есть основание? Белобородый бизнесмен не скупится на похвалы заявившему о себе недавно выскочке, которому удалось обойти всех тяжеловесов от политики. «Стране нужны не один Зеленский, а миллионы Зеленских», — с восторгом заявил он в своем интервью телеканалу Би-би-си.

Такие эмоции вполне объяснимы. Возведение на престол своего фаворита для Коломойского, в первую очередь, означает исчезновение из поля зрения его заклятого врага, действующего президента Петра Порошенко. И в этом случае он, прежде всего, мог бы надеяться на восстановление своих активов и больше не беспокоиться о предъявляемом ему властями иске в 2,5 миллиарда долларов».

