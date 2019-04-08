Казахстан и ОБСЕ подтвердили готовность развивать дальнейшее сотрудничество

Астана. 8 апреля. КазТАГ – Казахстан и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подтвердили готовность развивать дальнейшее сотрудничество, передает корреспондент.

«Моя встреча с моим уважаемым коллегой (министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым – КазТАГ) и встреча с господином президентом Токаевым (Касым-Жомартом – КазТАГ) была посвящена тому, что мы подтвердили нашу готовность развивать это сотрудничество в будущем в связи с приоритетами Казахстана, и с реформой, которую правительство Казахстана развивает, в том числе в области реформы полиции и юстиции», — сказал в понедельник председатель ОБСЕ – министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак в ходе визита в Астану.

Он отметил, что Казахстан «очень успешно председательствовал в ОБСЕ в 2010 году».

«Встреча, которая состоялась в то время в Астане, до сих пор остается единственной встречей на высшем уровне в рамках ОБСЕ в XXI веке. Те документы, которые были тогда приняты, не потеряли своей актуальности и значение», — подчеркнул европейский дипломат.

Вместе с тем, добавил он, ОБСЕ поддерживает активную и конструктивную роль, которую Казахстан играет в рамках региона Центральной Азии.

«Мы рады видеть новую положительную динамику регионального сотрудничества, которая проявляется в ряде направлений – борьба против терроризма, защита окружающей среды, внутрирегиональная безопасность, экономическое сотрудничество, вопросы, связанные с Афганистаном. В прошлом году мы отметили 20 лет присутствия ОБСЕ в Казахстане. Наш офис программ в Нур-Султане является партнером и другом правительства Казахстана, развивает ряд активностей по всем трем направлениям работы», — подчеркнул глава ОБСЕ.

Говоря о двусторонних отношениях Казахстана и Словакии, он выразил удовлетворение тем, что «есть новая динамика в новых отношениях после визита премьер-министра Словакии в Казахстан в ноябре прошлого года».

«Я очень рад был принять весть о повышении дипломатического представительства Казахстана в Словакии. Я уверен, что это нам поможет еще дальше и глубже развивать наши отношения во всех областях», — резюмировал Лайчак.