Сотни медучреждений в СКО работают без разрешительных документов

Петропавловск. 8 апреля. КазТАГ – Сотни медучреждений в Северо-Казахстанской области работают без разрешительных документов, сообщил руководитель департамента охраны общественного здоровья СКО Серикбай Касмакасов.

«Остается проблемным вопрос работы медучреждений без разрешительных документов. Отсутствует санитарно-эпидемиологические заключения у 242 объектов системы здравоохранения, 389 медорганизаций не имеют приложения к лицензии по виду деятельности», — отметил Касмакасов на заседании акимата в понедельник.

По его словам, на этот факт необходимо обратить особое внимание в связи с внедрением медстрахования в РК.

«В течение 6 месяцев мы пишем письма в управление здравоохранения, районным акимам. Юридическую принадлежность этих объектов необходимо восстановить», — резюмировал Касмакасов.