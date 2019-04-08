Экс-полицейского признали виновным в убийстве своего начальника в Уральске

Новости 90 0

Уральск. 8 апреля. КазТАГ – Бывшего полицейского Серика Гарифа признали виновным в убийстве своего начальника Рустама Ракишева в Уральске, передает корреспондент агентства.

Суд приговорил Гарифа к 13 годам лишения свободы по части 1 статьи 99 (убийство) УК РК. Отбывать наказание он будет в учреждении максимальной безопасности.

Также суд постановил взыскать с экс-полицейского Т2,7 млн и Т4,5 млн для возмещения материального и морального ущерба соответственно.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес департамента полиции, потребовав принять меры по недопущению подобных инцидентов региональном правоохранительном ведомстве.

Выступая с последним словом, Гариф заявил, что искренне раскаивается в содеянном.

2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку» 2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку»
24834

Напомним, убийство командира взвода во дворе РОВД в Уральске произошло вечером 6 сентября 2018 года. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Он произвел семь выстрелов, из которых в командира взвода попали четыре пули – в голову, ногу и спину. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

7 сентября официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев сообщил, что дело о застрелившем своего начальника во дворе РОВД в ЗКО полицейского находится на контроле министерства внутренних дел.

Дело поступило в суд 9 января 2019 года.

Похожие материалы:

  1. Неубранный снег стал причиной мусорного коллапса в Уральске
  2. Ради парковки для таксистов руководство автовокзала в Уральске вырубило несколько десятков деревьев
  3. Токаев назначил начальника своей канцелярии и управделами президента
  4. Водитель иномарки снес стойку полицейского поста в Алматы
  5. Назван срок направления в суд дела об убийстве охотинспектора в Карагандинской области

Новости партнеров

Загрузка...