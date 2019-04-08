Китай оказался лидером по количеству строящихся ядерных энергоблоков

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Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Наибольшее количество ядерных энергоблоков строится в настоящее время в Китае, сообщает China Daily.

«Китай является лидером в строительстве объектов атомной энергетики. В 2018 году в 17 странах и регионах началось строительство 54 атомных энергоблоков, 11 из которых находятся в Китае, что делает страну мировым лидером по строительству ядерных энергоблоков на протяжении многих лет, заявил председатель Национальной ядерной корпорации Китая Ю Цзяньфэн», — говорится в сообщении в понедельник.

По словам Ю, центр глобального развития ядерной энергетики смещается от традиционных ядерных держав к развивающимся экономикам.

При этом отмечается, что Китай уже ввел или собирается ввести в эксплуатацию около 10 ядерных энергоблоков третьего поколения, что составляет треть от общего количества в мире и заканчивает строительство высокотемпературного газоохлаждаемого реактора четвертого поколения.

По информации издания, с 2018 года в КНР уже были введены в эксплуатацию восемь атомных энергоблоков.

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