Назначен новый глава госкорпорации «Правительство для граждан»

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Асемгуль Балташева назначена председателем правления госкорпорации «Правительство для граждан», сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Решением единственного акционера – министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК председателем госкорпорации «Правительство для граждан» назначена Асемгуль Балташева», — указывается в информации.

До данного назначения Балташева с мая 2017 года работала заместителем председателя правления госкорпорации.

«С 1997 до 2011 год работала на различных должностях в АО «Казахтелеком». С 2011 по 2012 год возглавляла РГУ «Центр обслуживания населения», после чего работала заместителем директора, а затем генеральным директором РГП «Центр обслуживания населения». При создании госкорпорации «Правительство для граждан» возглавила дирекцию оказания госуслуг», — уточняется в информации.