Строительство курорта «Кок-Жайлау» отложили в Алматы

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Общественный совет Алматы поддержал предложение акима города Бауыржана Байбека отложить строительство курорта «Кок-Жайлау», передает корреспондент агентства.

«Мы должны соблюсти баланс экономики, социума и экологии, то есть создавать современные курорты при минимальном воздействии на окружающую среду. Считаю, мы не должны торопиться. Нужно рассмотреть все экспертные мнения и перспективы новых локаций. Поэтому предлагаю проект доработать и пока отложить. Тем более что развитие действующих курортов, по мнению экспертов, займет не менее 3-5 лет. За это время наберем необходимый опыт, подготовим кадры, изучим мнение жителей и гостей курортов. И только после этого сможем приступить к строительству горнолыжного курорта «Кок-Жайлау», — заявил Байбек на общественном совете в понедельник.

Большинство членов общественного совета поддержали предложение акима, один человек воздержался.

«Горы – наше главное конкурентное преимущество и мы должны это использовать. По оценкам австрийских экспертов, вложив $1,5 млрд в его реализацию в течение 7-10 лет, отдача для экономики будет $2 млрд ежегодно. Очень важно – будут созданы более 20 тыс. рабочих мест», — отметил аким.

В ходе доклада руководителя управления туризма и внешних связей Алматы Максата Кикимова было отмечено, что поскольку в коммунальную собственность с баланса министерства обороны будет передана горнолыжная база ЦСКА, консультантами компании Master Concept предложено соединить курорт «Кок Жайлау» с ЦСКА, что приведет к изменению локации базовой станции. Учитывая, что горожане будут составлять 70% посетителей курорта, гостиница на территории плато также, по его словам, не будет строиться.

Напомним, планы властей реализовать проект «Кок-Жайлау» регулярно подвергаются критике. Противники проекта опасаются вреда, который может быть нанесен экосистеме региона и ухудшения экологической обстановки в Алматы. Власти города неохотно идут на диалог с противниками проекта. Например, 20 февраля гражданских активистов движения «Защитим Кок-Жайлау», пришедших на отчетную встречу с акимом Алматы Б. Байбеком, задержала полиция. Как сообщил глава общественного фонда Liberty Галым Агелеуов, полиция задержала Андрея и Алису Бузыкиных, пришедших на отчетную встречу, а 19 февраля поздно вечером полиция приехала домой к Дильнар Инсеновой и Сахибе Жанабаевой с требованием, чтобы они не приходили на встречу с акимом. Позже пресс-служба департамента полиции Алматы распространила сообщение с утверждением о том, что активисты задержаны якобы за то, что пытались сорвать проведение отчетной встречи.

3 апреля сообщалось, что тендерная комиссия определит судьбу пяти участков в Иле-Алатауском национальном парке, четыре из которых отведут под строительство горного парка «Кок-Жайлау». Речь идет о территории площадью 134,5.