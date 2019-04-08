Назначен советник президента РК

Астана. 8 апреля. КазТАГ — Назначен советник президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Омаров Бауыржан Жумаханулы назначен советником президента Республики Казахстан», — сообщили в Акорде в понедельник.

57-летний Бауыржан Омаров в разное время работал председателем комитета информации и архивов министерства культуры и информации РК (05.2009-03.2010); председателем комитета по языкам министерства культуры РК (04.2010-07.2011); заведующим сектора пресс-службы президента РК; заместителем пресс-секретаря президента РК (с 01.2013).