Астана. 8 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал договор с Вьетнамом о помощи по уголовным делам, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о взаимной правовой помощи по уголовным делам», — говорится в сообщении Акорды в понедельник.

Напомним, 28 марта сообщалось, что сенат парламента Казахстана ратифицировал договор с Вьетнамом о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

«Данный договор регулирует вопрос оказания правовой помощи по уголовным делам и предусматривает проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины обвиняемого в совершенных преступлениях. В целом, это стандартный договор. Он также включает в себя вручение документов, передачу предметов, изъятие и конфискацию имущества и доходов, полученных преступным путем», — сообщал депутатам заместитель генпрокурора РК Андрей Лукин.

Он добавил, что аналогичные договоры заключены с 27-ю странами. Сейчас прорабатывается возможность заключения подобных соглашений с Кубой, Грецией, Македонией.