Назначен замакима Алматы

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Алматы. 8 апреля. КазТАГ — Назначен заместитель акима Алматы, сообщает пресс-служба городского акимата.

«Назначен заместитель акима города Алматы. Заместителем акима Алматы стал Мухит Азирбаев», — сообщили в пресс-службе акимата Алматы в понедельник.

Азирбаев в разное время работал гендиректором агрохолдинговой компании «Куат-Агро», председателем наблюдательного совета ТОО «Global Building Contract», на различных должностях в «АБН АМРО Банк» и АО «Казкоммерцбанк». С 2017 года был председателем правления социально-предпринимательской корпорации «Алматы».

До нового назначения Мухит Азирбаев работал руководителем управления предпринимательства и инвестиций.

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