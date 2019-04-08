ГТС КР прокомментировала статью о том, что Путин поручил ФСБ бороться с «серым» импортом из КР и РК

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Алматы. 8 апреля. КазТАГ — Государственная таможенная служба (ГТС) КР ответила на публикацию «Путин поручил ФСБ взять под контроль «серые схемы» контрабандных товаров через Кыргызстан и Казахстан», сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Кыргызстан с момента подписания «Договора о Евразийском экономическом союзе» 8 мая 2015 года, который вступил в силу 12 августа 2015 года, является полноправным членом ЕАЭС. Договор предусматривает отсутствие таможенного контроля между странами-участницами, а также администрирование таможенных платежей по товарам, происходящим из третьих стран, которые в результате таможенной очистки обретают статус товаров ЕАЭС. При этом 3 апреля на сайте «Интерфакс» со ссылкой на неофициальные источники была опубликована информация «о возможных схемах легализации серого импорта», а также о складах, находящихся в Кыргызстане и Казахстане, на которые поступают товары из Китая и Вьетнама. При этом в статье говорится о поручении Федеральной налоговой службе РФ об усилении контроля за контрольно-кассовой техникой», — сообщили в пресс-службе ГТС КР в понедельник.

Отмечается, что государственной таможенной службой был проведен анализ импорта из КНР и Вьетнама в Кыргызстан.

«Проведенный анализ показал, что превалирующая часть товаров в КР импортируется из КНР, тогда как импорт из Вьетнама является незначительным. При этом в отношении товаров, страной отправления которой является КНР и Вьетнам, проводится таможенный контроль в соответствии с законодательством ЕАЭС, а перемещение товаров по территории ЕАЭС не администрируется таможенной службой Кыргызской Республики», — резюмируется в сообщении.

Напомним, ранее в российских СМИ писали, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Федеральной службе безопасности (ФСБ) разработать меры по борьбе с теневым оборотом товаров и наличных.

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Как уточнялось, поручение было дано после получения Путиным письма главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в котором она раскрывает подробности финансирования «серого» импорта и вывода средств за границу.

Как сообщалось, в середине января ЦБ уже подготовил для банков методические рекомендации для выявления сомнительных переводов физлиц за границу. К признакам таких сомнительных операций ЦБ отнес переводы через российские банковские офисы, рядом с которыми находятся торговые точки без контрольно-кассовой техники. К таким точкам относятся и рынки. В своем письме Путину глава ЦБ сообщила, что регулятор выявил возможную схему оплаты и легализации «серого» импорта на крупных рынках объемом не менее 10 млрд рублей ежемесячно.

Отправление средств осуществлялось из точек неподалеку от рынков, а получателями являлись торговые склады в Кыргызстане и Казахстане, куда, в свою очередь, приходят товары из Китая и Вьетнама.

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