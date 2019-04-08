Назначена новый руководитель Назарбаев Интеллектуальных школ

Астана. 8 апреля. КазТАГ – Председателем правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (НИШ) назначена Светлана Испусинова, сообщает пресс-служба автономной организации образования.

«Решением попечительского совета автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Светлана Испусинова назначена председателем правления», — говорится в сообщении в понедельник.

Ранее Испусинова с 2012 года занимала пост заместителя председателя правления НИШ, а в целом в системе интеллектуальных школ она работает с 2009 года. До этого с 2007 по 2008 годы она возглавляла департамент инновационных технологий АО «СИТ», была заместителем директора департамента эксплуатации АО «Kazsatnet». Еще раньше – с 2003 по 2007 годы Испусинова была начальником отдела, управления, директором департамента дошкольного и среднего образования министерства образования и науки.

Напомним, Куляш Шамшидинова, возглавлявшая НИШ с октября 2009 года по февраль 2019 года, 25 февраля была назначена на пост министра образования и науки.