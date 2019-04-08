Отложить строительство курорта «Кок-Жайлау» предложили власти Алматы

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить строительство курорта «Кок-Жайлау», передает корреспондент агентства.

«Ой-Карагай – «Лесная сказка» более 20 раз вносили изменения, все мировые курорты – они постоянно дорабатываются. (…) Предлагаю проект («Кок-Жайлау» – КазТАГ) еще раз доработать и отложить сейчас», — заявил Байбек на заседании общественного совета в понедельник.

Напомним, планы властей реализовать проект «Кок-Жайлау» регулярно подвергаются критике. Противники проекта опасаются вреда, который может быть нанесен экосистеме региона и ухудшения экологической обстановки в Алматы. Власти города неохотно идут на диалог с противниками проекта. Например, 20 февраля гражданских активистов движения «Защитим Кок-Жайлау», пришедших на отчетную встречу с акимом Алматы Б. Байбеком, задержала полиция. Как сообщил глава общественного фонда Liberty Галым Агелеуов, полиция задержала Андрея и Алису Бузыкиных, пришедших на отчетную встречу, а 19 февраля поздно вечером полиция приехала домой к Дильнар Инсеновой и Сахибе Жанабаевой с требованием, чтобы они не приходили на встречу с акимом. Позже пресс-служба департамента полиции Алматы распространила сообщение с утверждением о том, что активисты задержаны якобы за то, что пытались сорвать проведение отчетной встречи.

3 апреля сообщалось, что тендерная комиссия определит судьбу пяти участков в Иле-Алатауском национальном парке, четыре из которых отведут под строительство горного парка «Кок-Жайлау». Речь идет о территории площадью 134,5.