Разлив в пойме Иртыша произошел в ВКО

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Разлив в пойме Иртыша произошел в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.

«В Бескарагайском районе на реке Иртыш в 6-7 км западнее от села Кривинка образовался затор, в результате чего произошел разлив в пойме реки Иртыш», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что на базе Кривинской средней школы развернут оперативный штаб из числа местного исполнительного органа и сотрудников ЧС.

«В зонах возможного подхода воды организовано круглосуточное дежурство. Выставлены шесть постов. Уровень воды нестабильный и периодически колеблется», — отметили в ДЧС.

Как сообщили спасатели, местным акиматом на случай возможного подтопления в селе Жетижар подготовлены эвакуационные пункты для размещения.

«В настоящее время спасатели и сотрудники полиции в целях обеспечения безопасности и предупреждения оповещают местное население села Кривинки, а также проводят инструктаж о правильных действия при паводке. Сегодня на место затора вылетели заместитель акима ВКО Шалкар Байбеков и начальник ДЧС ВКО Нурлан Мадьяров», — сказано в сообщении.

В ДЧС заверили, что ситуация находится под контролем.

«В селе Кривинка находятся 11 единиц техники, в том числе погрузчики и «КамАЗы», два плавательных средства, 16 человек личного состава ДЧС ВКО, 12 человек местного исполнительного органа и шесть сотрудников районного отделения полиции», — уточнили спасатели.