«Токаев — один из лучших кандидатов на должность президента». «Между доном Корлеоне и Дэн Сяопином: эксперт о транзите власти в Казахстане». «Многие из противников АЭС просто не разбираются в предмете. А какая-то часть так реагирует вообще на все предложения Путина»

Сетевой Казахстан 8 апреля 2019г.

ZAKON . KZ . «Токаев — один из лучших кандидатов на должность президента» — Согласно результатам опросов, жители Казахстана положительно оценивают переименование столицы. 42% опрошенных проголосовало за то, чтобы увековечить достижения Елбасы. При этом 40% респондентов подчеркивают, что лучшим из возможных кандидатов на должность главы государства является Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

KZ.EXPERT . «Про тест на лояльность и «чуму» в Акорде» — Если раньше за решением спорных вопросов казахстанская элита бегала в Акорду, то теперь… в библиотеку, что не добавляет системе стабильности, с иронией заметил российский политолог Андрей ГРОЗИН, комментируя kz.expert ожидаемую, но в то же время неожиданную смену в Казахстане главы государства и события, которые за этим последовали — В России интерес к переменам в Казахстане уже схлынул. Все пришли к выводу, который экспертам был понятен сразу — Назарбаев никуда не ушел, он окончательно воспарил над грешной казахстанской землей, превратившись в почти античного полубога, при этом все равно все контролирует.

EADAILY . COM . «Между доном Корлеоне и Дэн Сяопином: эксперт о транзите власти в Казахстане» — Сложивший полномочия президента Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ предпринял максимально возможные усилия для того, чтобы давно назревший транзит власти в стране происходил без потрясений. Назначенный врио президента Казахстана бывший министр иностранных дел страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ не выглядит фигурой, достаточно сильной для того, чтобы сразу же овладеть всей полнотой власти, но и его возможные слабости априори компенсируются сохранением за Назарбаевым как реального статуса главы Совета безопасности Казахстана, так и символическим титулом Елбасы — «отца нации». Тем не менее, сегодня в Казахстане присутствует достаточно потенциальных факторов обострения ситуации в период транзита, таких как усиление радикального исламизма в низах или ползучее распространение этнического казахского национализма, вопреки декларируемой властями политике многонациональности и многовекторности. Как отмечает в интервью EADaily независимый экономический аналитик Александр ПОЛЫГАЛОВ, в том случае, если определенные группы казахстанской элиты попытаются использовать эти настроения в своих целях, транзит власти в стране может пойти по непредсказуемому сценарию.

AZATTYQ . ORG . «Президентский резерв высшего командования, и для кого он создается?» — Правительство Казахстана подготовило проект указа о президентском резерве в вооруженных силах – формировании особой группы среди военнослужащих, членов которой затем планируется выдвигать на должности в высшем командовании. Эксперты, в целом позитивно воспринявшие инициативу, какой она является на бумаге, тем не менее, сомневаются, что реализация будет успешной.

365 INFO . KZ . «Если бы строить АЭС в Казахстане предложил Трамп, реакция была бы иной» — Многие из противников просто не разбираются в предмете. А какая-то часть так реагирует вообще на все предложения Путина. Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ напомнил, что АЭС у нас пока еще строить не собираются, это было всего лишь предложение. При этом Кремль как всегда «не озаботился информационным продвижением идеи в казахстанских социум». Ну а местные нацпаты, подчеркнул он, на все предложения Москвы реагируют совершенно предсказуемо и традиционно… Политолог Марат ШИБУТОВ, во-первых не согласен, что возмущение вызвало авторство предложения, то есть Путин. Скажи то же самое Трамп — запаниковали бы точно так же. Во-вторых, считает что «антиатомные» настроения присутствуют не только в Сети, но и у изрядной доли казахстанского общества в целом.

TIME . KZ . «Где нам стоит АЭС построить?» — Эксперты нашей газеты обсуждают место для будущей АЭС, которую президент России Владимир ПУТИН предложил построить в Казахстане. “В Казахстане приступают к строительству атомной станции” — сообщения на эту тему в СМИ и соцсетях на уходящей неделе буквально взбудоражили социум. К вечеру четверга пресс-служба Минэнерго охладила страсти: планы строительства в нашей стране АЭС все еще находятся на стадии разработки, “на сегодня никаких оснований для беспокойства нет”. И все же шар запущен. Где лучше всего поставить атомный реактор? Корреспонденты “Времени” обратились к экспертам.

«Голосуй не голосуй…» — В Министерстве здравоохранения решили пойти по пути всеобщей открытости и провести конкурсы на занятие вакантных должностей ректоров медвузов. Однако эксперимент уже на первом этапе дал сбой — после того как большинство членов комиссии проголосовали за одного из претендентов, в процесс вмешался вице-министр Олжас АБИШЕВ.

«Гиблое место» — В Алматинской области заброшенные объекты превращаются в смертельно опасные места для любителей острых ощущений. В заброшенное подземелье зачастили охотники за черным металлом. Их не останавливала гибель “коллег”, они не успокоились, пока не вытащили оттуда все более-менее ценное железо. А затем опасные катакомбы облюбовали любопытные туристы и любители экстремального отдыха. Местные жители забили тревогу, боясь трагедии. И она, увы, случилась. Сразу три молодых парня погибли недавно в одной из заброшенных шахт бывшего комбината.

CARAVAN . KZ . «Шито-крыто для швейной фабрики: как бюджет потерял миллиарды и единственного экспортера» — 870 человек потеряли работу. Две швейные фабрики обанкрочены и пойдут с молотка. Местный бюджет потерял 1 миллиард тенге налогов в год, страна – практически единственного экспортера готового текстиля. На акционеров повесили миллионные долги. Это результат работы АО “Инвестиционный фонд Казахстана” в Туркестанской области. Как это произошло, рассказала совладелец АО “Меланж” Шолпан ДЖАРАСОВА — В 2003 году наши компании начали работать с Банком развития Казахстана (БРК). До 2010 года мы развивались. У нас был экспорт на 155 миллионов долларов. Погашали свои кредиты. В 2009 году возник форс-мажор – резко выросла цена хлопка. С тысячи долларов она подпрыгнул до 5 тысяч за тонну. В 2010 году мы начали задерживать платежи.

«Юристы бьют тревогу: в Казахстане перестали через суд возвращать деньги за незаконно начисленные банковские комиссии по кредитам» — Карагандинские юристы бьют тревогу – налаженная практика возвращения через судебные инстанции незаконно начисленных банковских комиссий по кредитам оказалась под угрозой срыва. Первыми собрали журналистов, чтобы поведать о назревающем правовом казусе, юристы ОО “Гражданский совет Карагандинской области”. Как утверждает Римма САЙФУТДИНОВА, по неофициальной информации, за все годы подобной практики банки вернули казахстанцам около 40 миллиардов тенге!

«Бедность – не порог: как нищета в Казахстане подорожала на 6 000 тенге» — С 1 апреля – это не шутка! – черта бедности поднялась с 50 до 70 процентов от прожиточного минимума. И теперь “весит” 20 789 тенге против прежних 14 849. Война с бедностью в стране шла с переменным успехом с первых дней независимости. Но после сериалов с девальвацией тенге стало понятно, что в этой режиссуре надо что-то менять. Реальная зарплата рядовых граждан упала. Разница между доходами самых дешевых и самых дорогих “трудящихся” выросла в 10–15 раз. Вот и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель ГУРРИА заявил в конце марта: “Это тревожный сигнал для политиков. Слишком много людей чувствуют, что не могут рассчитывать на свое правительство, когда им нужна помощь. Это особенно касается пожилых людей и лиц с низким уровнем дохода”.

KURSIV . KZ . «Евгений Ган: «Минсельхоз нужно наделить новыми полномочиями и переименовать»» — Министерство сельского хозяйства Казахстана должно стать органом, ответственным за разработку и реализацию внешней торговой политики в области производства продовольствия, считает президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений ГАН. На зерновом форуме KazGrain 2019 в столице Казахстана 5 апреля глава отраслевого союза отметил, что мукомолы Казахстана теряют традиционные рынки соседних государств не только из-за развития собственных мощностей Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, но и из-за отсутствия реакции на эти процессы со стороны казахстанских властей.

MATRITCA . KZ . «Алик Шпекбаев призвал казахстанцев поддержать проект «Регионы, свободные от коррупции»» — Честность, открытость, ответственность, подотчетность – не просто слова. Это главные ценности общества, свободного от коррупции. Уголовные меры важны, но фундаментального решения проблемы не дают. И пример Китая тому подтверждение, где даже смертная казнь не останавливает чиновников продолжать брать взятки. Формирование антикоррупционного менталитета в масштабах всего общества – процесс долгосрочный. Но на индивидуальном уровне каждый из нас может это сделать очень быстро. Главное – желание и воля.

FORBES . KZ . «Арманжан Байтасов: мы шутим над вайнерами, а они начинают зарабатывать серьёзные деньги» — 5 апреля во Дворце студентов прошёл второй молодёжный бизнес-форум YPO. Young Presidents Organization – это закрытый международный клуб бизнесменов, имеющий отделения в большинстве стран мира. Участники клуба способствуют развитию и поддержке предпринимательства. Медиабизнесмен Арманжан БАЙТАСОВ, выступая перед студентами и предпринимателями, поделился своим видением перспектив для молодёжи в медиаотрасли — В Казахстане официально зарегистрировано более 3000 СМИ. Начиная работать в этой области, вы сразу заходите в серьёзное конкурентное поле.

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