Модель транзита власти в Казахстане «уникальна» и абсурдна 08.04.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 42 0 Толганай Умбеталиева о том, кого мы по праву можем назвать законным главой государства Похожие материалы: «Иранская модель казахстанского транзита». «Политолог Данияр Ашимбаев: Токаев — полноценный президент». «В городе Нур-Султане. Токаев подписал указ о переименовании столицы». «Берлин Иришев: Казахстан хотя и объявлял путь в Европу, на самом деле идет в Азию» Очередные задачи казахстанского транзита «Правомочен ли Токаев? Конституционные основы смены власти в Казахстане» Передача президентской власти может спровоцировать новый инвестиционный бум в Казахстане «Токаев — один из лучших кандидатов на должность президента». «Между доном Корлеоне и Дэн Сяопином: эксперт о транзите власти в Казахстане». «Многие из противников АЭС просто не разбираются в предмете. А какая-то часть так реагирует вообще на все предложения Путина»