Токаев провел в Акорде встречу с главой ОБСЕ

Астана. 8 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Акорде встречу председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирославом Лайчаком, сообщает пресс-служба главы государства.

«(Состоялась — КазТАГ) встреча с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком», — сообщили в Акорде в понедельник.

Отмечается, что в ходе встречи Токаев подчеркнул миролюбивый характер казахстанской внешней политики и отметил приверженность Казахстана конструктивному сотрудничеству с международными организациями.

«Я рад приветствовать вас в городе Нур-Султан, где вы находитесь в качестве министра иностранных дел Словакии и действующего председателя ОБСЕ», — сказал глава государства.

Лайчак, в свою очередь, отметил, что целью ОБСЕ является предупреждение конфликтов, обеспечение безопасности, эффективное многостороннее сотрудничество, а также особо выделил стратегическую роль Казахстана в урегулировании международных кризисов.

«Я благодарен за то, что вы нашли время принять меня и мою делегацию. Пользуясь случаем, хочу поздравить с вступлением в должность президента и пожелать всего наилучшего вам лично и вашей стране. Я очень рад посетить Казахстан в качестве председателя ОБСЕ», — сказал Лайчак.

По данным Акорды, в рамках встречи стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, отдельно остановились на перспективах взаимодействия Республики Казахстан с ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан и ОБСЕ подтвердили готовность развивать дальнейшее сотрудничество. Также в ходе встречи Лайчака с министром иностранных дел Казахстана обсуждался вопрос создания центра ОБСЕ по устойчивой взаимосвязанности.