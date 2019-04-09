Актуальные вопросы общественно-политической повестки дня обсудил Токаев с представителями партий

Астана. 9 апреля. КазТАГ — Актуальные вопросы общественно-политической повестки дня обсудил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с представителями партий, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя председателя партии «Нур Отан» Маулена Ашимбаева, председателя Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азата Перуашева, секретаря Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана Айкына Конурова, председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаева. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы общественно-политической повестки дня», — сообщили в Акорде во вторник.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.