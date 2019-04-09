Саудовская Аравия опровергает информацию об отказе от доллара при торговле нефтью

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Саудовская Аравия опровергает сообщения об отказе от доллара при торговле нефтью, сообщает информационный портал OilPrcie.com

«Министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии подтвердило сегодня, что недавно распространенные заявления о том, что Королевство Саудовская Аравия угрожает продавать свою нефть в валютах, отличных от доллара, являются неточными и не отражают позицию Саудовской Аравии по этому вопросу», — говорится в заявлении официального государственного информационного агентства Королевства Saudi Press Agency.

Заявление последовало за сообщениями о том, что Эр-Рияд рассматривает возможность перехода с доллара на другие валюты в торговле нефтью в ответ на направленный против ОПЕК закон, рассматриваемый конгрессом США.

При этом отмечается, что как сообщалось ранее, переход от доллара США к другим валютам обсуждали высокопоставленные саудовские чиновники и этот план был доведен до сведения правительственных чиновников из департамента энергетики США.

«Эта угроза была ответом ОПЕК и Саудовской Аравии на законопроект США о недопущении добычи нефти и ее экспорте и последовала за сделанным в прошлом месяце министром нефти ОАЭ Сухайл аль-Мазруи заявлением о том, что если законопроект будет принят и члены ОПЕК будут обязаны ему подчиниться, то картель распадется и каждый его член увеличит добычу нефти до максимума», — отмечается в публикации.

Как напоминает издание, традиционно тесные отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом начали обостряться после обвала цен на нефть в 2014 году, напряженность усилилась, когда группа законодателей США представила так называемый законопроект NOPEC, нацеленный на то, чтобы привлечь членов ОПЕК к ответственности в соответствии с законодательством США о картелях.