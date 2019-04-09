Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к казахстанцам, сообщает пресс-служба главы государства.

«9 апреля в 13.00 по времени города Нур-Султан в эфире республиканских телеканалов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к гражданам страны», — сообщили в Акорде во вторник.

Ранее сообщалось, что Токаев принял первого заместителя председателя партии «Нур Отан» Маулена Ашимбаева, председателя Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азата Перуашева, секретаря Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана Айкына Конурова, председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаева. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы общественно-политической повестки дня.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.