Астана. 9 апреля. КазТАГ — Более 390 кг рыб осетровых пород и одного тюленя спасли морские пограничники на Каспии, сообщает пресс-служба погранслужбы (ПС) КНБ РК.

«Результаты службы пограничных кораблей и катеров за прошедшие сутки: (…) спасено рыб осетровых пород 390 кг 900 гр. и 1 тюлень. Наложено штрафов на сумму – Т169 837,5. Предотвращен ущерб на сумму – Т22 202 325», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Также сообщается, что за прошедшие сутки: изъято 7 единиц плавсредств (МПС типа «Байда» – 1, «Бударка» – 4, резиновая лодка – 2), один мотоцикл, 6 двигателей («Ямаха» – 5, «Сузуки» – 1), 18 тыс. м сетей, 100 м снасти, 200 крючков.