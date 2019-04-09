Беларусь устранит барьеры для экспорта зерна на рынке ЕАЭС

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Беларусь принимает меры по снятию барьеров на зерновом рынке, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Республика Беларусь проинформировала ЕЭК о том, что министерству сельского хозяйства и продовольствия Беларуси поручено в установленном порядке обеспечить внесение в совет министров РБ проекта решения об отмене соответствующего постановления правительства Беларуси от 16 августа 2010 года № 1205 «О некоторых мерах по регулированию рынка отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки»», — говорится в информации.

Указывается, что была создана комиссия по регулированию рынка отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

«В ее компетенцию входит выдача разрешений на экспорт, в том числе в страны ЕАЭС, зерна, продуктов его переработки, комбикормов, льноволокна, маслосемян рапса, масла рапсового и свекловичной мелассы», — уточняется в информации.

Ранее пресс-служба ЕЭК сообщала, что ЕЭК уведомила Беларусь о необходимости отмены разрешительного порядка реализации зерна в страны ЕАЭС. Такое решение связано с тем, что в Беларуси применяются избыточные меры регулирования зернового рынка, не предусмотренные правом союза.

В комиссии пояснили, что предприятия из стран ЕАЭС «испытывают сложности с приобретением зерна и ряда другой сельскохозяйственной продукции в Беларуси, а белорусские предприятия – с продажей этих товаров в государства-члены».