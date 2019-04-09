Бозумбаев о строительстве АЭС: Этот вопрос будет на контроле как у руководства правительства, так и у главы государства

Астана. 9 апреля. КазТАГ — Вопрос строительства атомной электростанции (АЭС) будет на контроле как у руководства правительства, так и у главы государства, заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Если будет принято решение (о строительстве АЭС – КазТАГ), конечно, в соответствии с законом. Во-первых, общественное мнение в любом случае будет учитываться, потому что будут проведены общественные слушания. Во-вторых, будут проведены консультации с местными исполнительными органами. То, что сказал Владимир Владимирович (Путин – КазТАГ), это всего лишь пожелание российской стороны. Мы будем информировать наше общество, и этот вопрос будет на контроле как у руководства правительства, так и у главы государства», — сказал Бозумбаев в интервью телерадиокомплексу президента РК, отрывок которого разместили в соцсети во вторник.

Также он предположил, с чем связана острая полемика в обществе по поводу строительства АЭС.

«Понимаем, что сейчас такая очень острая полемика в обществе нашем происходит. Это, конечно, значительная часть из-за фобий, связанных с наследием Семипалатинского ядерного полигона. Многострадальное население, конечно, обладает такой генной памятью на этот счет», — сказал Бозумбаев.

Напомним, ранее вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев заявил, что возможным местом для строительства АЭС в Казахстане может стать поселок Улькен в Алматинской области. Он заверил, что при строительстве АЭС будут учитываться мнения граждан.

Позднее минэнерго Казахстана распространило пояснение в связи с предложением России построить АЭС.

«В связи с предложением руководства Российской Федерации по строительству атомной электростанции на территории нашей страны министерство энергетики Республики Казахстан поясняет следующее. Согласно проведенной оценке, в прогнозном балансе электрической мощности страны к 2030 году ожидается дефицит базовой мощности на юге Казахстана до 2,7 ГВт. В связи с этим рассматривается возможность покрытия дефицита на юге страны путем ввода базовой и маневренной генерации с использованием различных видов топлива и источников энергии, такими как строительства парогазовых, гидро- и атомных станций», — говорилось в распространенном 4 апреля сообщении.

Отметим, что в мае 2016 года министерство энергетики сообщало, что принятие решения по сооружению АЭС в Казахстане перенесли на один год. Как поясняли тогда в минэнерго, с учетом требований экологического законодательства разрабатывается технико-экономическое обоснование по строительству АЭС в районах города Курчатов Восточно-Казахстанской области и поселка Улькен Жамбылского района Алматинской области. При этом сообщалось, что разработка ТЭО может занять 2-3 года.