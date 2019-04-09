За 4 года реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» доля МСБ в ВВП выросла на 4%

Астана. 9 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. За 4 года реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» (ДКБ-2020) доля малого и среднего бизнеса (МСБ) в ВВП выросла на 4%, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Если в 2015 году доля МСБ в ВВП составляла 24,9%, то на конец 2018 года это показатель составил 28,9%, рост составляет 4%», — сказал Даленов в ходе заседания правительства РК во вторник.

Также он отметил значительное увеличение доли субсидирования МСБ из бюджета: если за 4 года (2015-2018 годы) было просубсидировано 7466 проектов на Т135 млрд, то за I квартал 2019 года просубсидировано 715 проектов на сумму Т11,5 млрд. На 8,3% – до 1,2 млн единиц – выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства.

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, говоря о реализации программы льготного кредитования приоритетных проектов в рамках развития «экономики простых вещей», отметил, что главной проблемой для бизнеса остается нехватка залоговой базы и перекредитованность бизнеса.

«Из опрошенных 344 предприятий около 100 (30%) заявляют нехватку залога при получении кредитов в банках второго уровня. Внедрение инструмента гарантирования (кредитов со стороны государства – КазТАГ) позволит решить проблему нехватки залоговой базы бизнеса. В этой связи прошу правительство поддержать данное предложение», — полагает Скляр.

Подводя итоги обсуждения реализации программы ДКБ-2020, премьер-министр РК Аскар Мамин поручил министерству нацэкономики разработать механизм гарантирования проектов в рамках «экономики простых вещей», а также обратил внимание на усиление информационной работы со стороны акиматов. Так, по его информации, отстающими областями в рамках ДКБ-2020 являются Западно-Казахстанская и Павлодарская области.