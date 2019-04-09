Для чего необходимы внеочередные выборы президента РК, рассказал Токаев

Астана. 9 апреля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Для чего необходимы внеочередные выборы президента РК, рассказал Касым-Жомарт Токаев.

«Благодаря Елбасы мы построили успешное авторитетное в мире государство. Казахстан занял достойное место в международном сообществе. С нашей страной считаются во всем мире. Сейчас все мы переживаем исторический момент. Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке в полном соответствии с Конституцией. Это вызвало уважение Казахстану со стороны мирового сообщества. С момента вступления в должность президента я выезжал в поездки по регионам, знаю настроения людей, встречаюсь с интеллигенцией, трудовыми коллективами, представителями бизнеса, инвесторами, международными деятелями. Мой вывод – мы идем правильным курсом. Наш мудрый народ един, государство как высшая ценность нашей независимости незыблема. Поэтому твердо считаю, досрочные выборы главы государства абсолютно необходимыми», — сказал Токаев в своем обращении к казахстанцам во вторник.

По его словам, «для того, чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития необходимо снять любую неопределенность».

«К тому же обстановка в мире быстро меняется далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны проявить преемственность, предсказуемость, стабильность нашей внутренней и внешней политики. Нужно продолжать работу по эффективной успешной реализации социальных программ и стратегий Елбасы. Сделать это можно только путем прямого волеизъявления народа на выборах. Казахстан – демократическое государство и президент будет избран согласно воле народа», — добавил Токаев.

Ранее сообщалось, что дату внеочередных выборов президента РК назвал Касым-Жомарт Токаев.

«В соответствии с Конституцией страны я принял решение о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года», — сказал Токаев в своем обращении к казахстанцам во вторник.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.