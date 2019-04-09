Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента РК

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента Республики Казахстан.

Так, в соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции РК постановляется:

1. Назначить внеочередные выборы президента РК на 9 июня 2019 года.

2. Центральной избирательной комиссии РК обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.

3. Правительству РК принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.

4. Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.

«Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования», — говорится в информации.