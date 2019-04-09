Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента РК

Новости 113 0

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента Республики Казахстан.

Так, в соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции РК постановляется:

1. Назначить внеочередные выборы президента РК на 9 июня 2019 года.

2. Центральной избирательной комиссии РК обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.

3. Правительству РК принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.

4. Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.

Россия углубляет свое присутствие в Судане Россия углубляет свое присутствие в Судане
1516

«Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования», — говорится в информации.

Похожие материалы:

  1. Решение о досрочных выборах президента РК важное и необходимое – Токаев
  2. Откуда будут профинансированы внеочередные выборы президента в случае их проведения, рассказали в МНЭ РК
  3. Дату внеочередных выборов президента Казахстана назвал Токаев
  4. «Иранская модель казахстанского транзита». «Политолог Данияр Ашимбаев: Токаев — полноценный президент». «В городе Нур-Султане. Токаев подписал указ о переименовании столицы». «Берлин Иришев: Казахстан хотя и объявлял путь в Европу, на самом деле идет в Азию»
  5. Токаев гарантировал честные и открытые выборы президента РК

Новости партнеров

Загрузка...