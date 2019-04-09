Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Курс доллара относительно данных за понедельник во вторник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Астане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т377,9, а продажи – Т379,7.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 покупают в среднем по Т378, а продают по Т380,2.

В Шымкенте в обменниках средняя цена покупки $1 составляет Т379, а продажи – Т381,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т380,55.