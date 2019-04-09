Алматы. 9 апреля. КазТАГ — На реке Кошкарата в Шымкенте произошел мор рыбы, сообщает Otyrar.kz.

«В Шымкенте на реке Кошкар-ата произошел мор рыбы. Сегодня днем жители микрорайона были поражены неприятным зрелищем: кверху брюхом по реке Кошкарата плыла мертвая рыба», — говорится в сообщении во вторник.

По словам одного из местных жителей, такого ранее не было.

«Я живу здесь более 50 лет здесь, но ни разу такого не видел. С этой речки мы раньше пили воду, купались, можно сказать, здесь выросли, а сейчас не понимаем, что могло случиться. У меня шок», — рассказал Асатулло Ибрагимов.

Как уточняется, на Кошкарате обитает несколько видов рыб: плотва, карась ну и самая ценная маринка, а точнее речная форель, которая обитает на чистой и холодной воде. И если учесть, что сейчас идет нерест, пора откладывания икры, то не трудно подсчитать какой ущерб нанесен природе.

«Соседи позвали, сказали, мол, посмотри какое количество рыбы погибшей. Кто-то вылил, наверно, какой-то химикат. Какая рыба большая. Она должна сейчас отметать икру, сейчас икромет. А еще мы из этой реки поливаем огороды», — сказал местный житель Фарманов Гафуржан.

Отмечается, что маринка обитает в чистой и прохладной воде.

«Для того, чтобы узнать в чем причина массовой гибели, мы взяли рыбу и пробу воды, для того, чтобы сдать на экспертизу», — резюмируется в сообщении.