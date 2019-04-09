Назарбаев назначил Акишева своим помощником

Астана. 9 апреля. КазТАГ – Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Данияра Акишева своим помощником, сообщает пресс-служба Елбасы.

«Назначить Акишева Данияра Талгатовича помощником первого президента Республики Казахстан – Елбасы», — говорится в решении Назарбаева во вторник.

Акишев в феврале был назначен на пост советника президента Казахстана, а до этого с ноября 2015 года по февраль 2019 года возглавлял Национальный банк. Еще раньше, в период с августа 2014 года по ноябрь 2015 года был заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента, временно исполняющим обязанности помощника президента.