Назарбаев назначил Акишева своим помощником

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Астана. 9 апреля. КазТАГ – Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Данияра Акишева своим помощником, сообщает пресс-служба Елбасы.

«Назначить Акишева Данияра Талгатовича помощником первого президента Республики Казахстан – Елбасы», — говорится в решении Назарбаева во вторник.

Акишев в феврале был назначен на пост советника президента Казахстана, а до этого с ноября 2015 года по февраль 2019 года возглавлял Национальный банк. Еще раньше, в период с августа 2014 года по ноябрь 2015 года был заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента, временно исполняющим обязанности помощника президента.

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