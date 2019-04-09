Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Причины досрочных выборов президента РК лежат вне зоны общественной политики, заявляет общественный деятель Айдар Алибаев.

«Сегодняшнее заявление президента Касым-Жомарта Токаева о внеочередных выборах меня очень сильно удивило, мне непонятна спешка. По крайней мере, в официальных доступных открытых источниках информации найти мотив, который объяснял бы вот эту срочность, невозможно. Это означает, что мотивация, которая заставила так срочно назначать внеочередные выборы, находится вне открытого поля», — сказал Алибаев агентству КазТАГ во вторник.

По словам эксперта, можно только гадать, что подвигло президента максимально сократить время для предвыборной борьбы за пост главы государства.

«Во-первых, к этому можно отнести состояние здоровья нашего первого президента. Я не могу это утверждать, но теоретически это возможно: мол, надо провести выборы третьего президента при жизни первого. Может быть, именно фактор здоровья Нурсултана Назарбаева заставил Токаева ускорить эти события, потому что у первого есть необходимость этот процесс проконтролировать, будучи в добром здравии, соблюсти предсказуемость», — полагает Алибаев.

Также он считает, что, когда страной руководит президент не избранный, а ставший таковым в силу имевшей место трансформации, это не есть абсолютная полная легитимность президента.

«Может быть, есть какие-то планы, о которых мы тоже пока ничего не знаем, и существует необходимость, чтобы их реализовывал полноценный полноправный всенародно избранный президент со всеми вытекающими отсюда последствиями», — говорит Алибаев.

Не сбрасывает со счетов он и внешнеполитический фактор, хотя и считает его влияние не столь серьезным.

«Можно предположить, что какие-то внешнеполитические события, о которых мы точно не знаем, какое-то давление со стороны, скажем, Китая или других крупных игроков также заставляют ускорить эти события. Не исключаю, что этот вопрос мог обсуждаться и в кулуарах недавнего визита Токаева в Москву, но не стану утверждать, что большинство наших внутриполитических решений так сильно зависят от внешних игроков, они лишь могут оказывать влияние, но не более. Другое дело, что, если с датой выборов определились не сегодня, зачем вообще нужен был этот визит: нелепый, который ничего не дал, кроме желания изъявить лояльность и «челом бить». Этот визит не определил никаких прорывов с точки зрения внешней политики. Наоборот, россияне загрузили нас по полной программе: и строительством АЭС, и созданием СП по производству самолетов, и созданием новой школы и университета. А что мы получили? В России тоже проживает 1,5 млн этнических казахов, и у нас тоже есть интересы», — отметил эксперт.

Ну и немаловажным аспектом сокращения предвыборного процесса он называет необходимость отсечения от выборов некоего кандидата от оппозиции.

«Те люди, у которых есть реальные шансы стать третьим президентом, давно уже начали к ним подготовку, зная о сроках их проведения. Для них ничего нового нет, подготовку осуществляют как потенциальные победители, так и спарринг-партнеры. В то же время скоротечность отсекает серьезного кандидата, которого могла бы выдвинуть оппозиция, гражданский сектор. И недостаток времени – серьезное препятствие. Потому что чисто физически провести все процедуры – собрать необходимое количество подписей, организовать предвыборный штаб, подготовить команду, которая по всей стране смогла бы провести работу, чтобы выйти на выборы с целью в них реально противостоять – невозможно», — констатирует Алибаев.

При этом он не рискует прогнозировать, кто же поборется за пост президента.

«Понятно, первым кто бросается в глаза – дочь первого президента Дарига Назарбаева, которая занимает кресло спикера сената парламента. Но поскольку все предполагали маневр, как и с первым президентом (Токаев уйдет, а Назарбаева станет президентом автоматически), то с объявлением выборов эта схема уже не работает. Выборы должны проходить на общих основаниях, и ответы на наши вопросы мы получим, когда увидим фамилии тех, кто вступит в политическую борьбу», – резюмирует политик.