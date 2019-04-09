Назарбаев заявил Атамкулову о важности преемственности внешнеполитического курса

Астана. 9 апреля. КазТАГ – Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил министру иностранных дел Бейбуту Атамкулову о важности преемственности внешнеполитического курса, сообщает пресс-служба Елбасы.

«Первый президент Республики Казахстан – Елбасы принял министра иностранных дел Бейбута Атамкулова. В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о текущей деятельности и дальнейших планах работы министерства. Первый президент Казахстана подчеркнул важность обеспечения преемственности внешнеполитического курса и планомерной реализации мер по укреплению сотрудничества со стратегическими партнерами Казахстана», — говорится в сообщении во вторник.

Назарбаев отметил, что «в Казахстане произошли очень серьезные политические изменения».

«Мы показали всему миру, что мы действуем в рамках Конституции, обеспечив спокойный и мирный транзит власти. Это событие стало знаковым для всех. Сейчас главное – неизменность внешнеполитического курса, который был выработан ранее. Прежде всего, следует обратить внимание на отношения с ближайшими соседями. Они должны оставаться доверительными», — сказал Назарбаев.

Он также указал на необходимость тщательной подготовки к предстоящим зарубежным визитам и международным мероприятиям.

«В настоящее время следует уделить внимание следующим вопросам. Во-первых, визит президента Южной Кореи в Казахстан. Во-вторых, поездка в Китайскую Народную Республику для участия в форуме «Один пояс, один путь». Также, важно обеспечить соответствующую подготовку юбилейного саммита ЕАЭС, пятилетие которого мы будем отмечать в нашей столице», — сказал первый президент Казахстана.

В свою очередь, глава МИД подчеркнул, что руководители международных организаций дали высокую оценку произошедшим в стране политическим событиям.

«Все руководители международных организаций выражают уверенность в том, что Казахстан продолжит реализацию своих международных обязательств. Мировое сообщество высоко оценивает ваши глобальные инициативы и вклад в обеспечение безопасности, в первую очередь, в сфере ядерного разоружения и нераспространения», — заявил Атамкулов.