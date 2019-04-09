Экспертное мнение: Предстоящие выборы президента Казахстана пройдут по привычному сценарию

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Предстоящие выборы президента Казахстана пройдут по привычному сценарию, считает политолог Досым Сатпаев.

«В истории Казахстана досрочные президентские выборы уже проводились, т.е. это не является для Казахстана каким-то уникальным событием. У нас, в принципе, досрочные президентские выборы постоянно проводились под какими-то искусственными лозунгами: то ухудшение экономической обстановки, то ухудшение геополитической обстановки. Самое интересное, что в своем выступлении (Касым-Жомарт – КазТАГ) Токаев тоже про это сказал, что сложная обстановка и т.д.» — прокомментировал во вторник Сатпаев МИА «КазТАГ» решение Токаева о проведении внеочередных выборов президента РК 9 июня 2019 года.

При этом он отметил, что вряд ли стоит ожидать реальной конкурентной борьбы на президентских выборах.

«Учитывая то, что в Казахстане на данный текущий момент вся политическая инфраструктура для транзита уже была готова, одним из главных моментов этой подготовки было то, что оппозиционное поле страны уже давно вычищено, не осталось ни одной оппозиционной политической партии, ни политических деятелей национального масштаба, ни медийных структур оффлайн оппозиционных. О какой конкуренции сейчас может идти речь, если говорить о президентских выборах? Я думаю, выборы будут проходить по заранее спланированному сценарию, с определенным составом участников, некой массовки, как обычно. Возможно, уже сейчас будет определен фаворит, на которого будут работать абсолютно все. Сейчас все задаются вопросом, кто это может быть. Самое интересное, что во время своего выступления Токаев не сделал тезис о том, что он собирается выдвигать свою кандидатуру. Хотя гипотетически он может это сделать» — отметил политолог.

По мнению Сатпаева, выборы пройдут по привычному сценарию.

«Я сомневаюсь, что на этих выборах власть захочет поэкспериментировать и дать возможность народу честно кого-то выбрать. Я думаю, что, скорее всего, выборы пройдут по уже отработанному сценарию, сам процесс будет подаваться как конкуренция, но фактически это опять будет больше политический спектакль с уже обозначенными итогами выборов, как это уже не раз бывало», — предположил Сатпаев.

При этом он предположил, что указания о том, как нужно освещать предвыборную кампанию, уже были даны.

«Я думаю, что, скорее всего, уже установку, как это все освещать, все получили от акимов до руководителей про-президентских политических партий, до провластных экспертов, блогеров. И, скорее всего, все ждут команду, на кого необходимо будет делать ставку в плане информационной работы, чтобы активно поддержать фаворита», — сказал он.

По мнению Сатпаева, если выборы будут проходить по привычному сценарию, это может негативно отразиться на имидже властей.

«Если выборы будут проходить по такому же сценарию, как это было раньше, я думаю, это в первую очередь пойдет во вред власти, потому что многие люди после 19 марта ожидали каких-то изменений, кто-то говорил о потеплении, о политической весне, хотя переименование столицы у многих остудило этот реформаторский пыл. Но если эти выборы будут проводиться по старинке, больше напоминать политтехнологию, чем реальную политику, которая поддерживает конкуренцию, это будет очень мощный удар по репутации власти», — отметил он.

По словам Сатпаева, это может привести к застою.

«Очень многие люди поймут, что их обманули, то, что обещали, то, что говорили, на самом деле не сделали, не выполнили. И получается, что даже при новом президенте в стране стабильность будет сохраняться только ради застоя, а не ради развития. Люди за стабильность, но они хотят, чтобы стабильность лежала на фундаменте политического развития, экономического развития, каких-то глубоких реформ. А возникает такое ощущение, что значительная часть элиты стабильность воспринимает как основу для застоя. Я опасаюсь, что эти выборы сильно не поменяют ситуацию, пока первый президент будет системным игроком и будет контролировать ситуацию. Я считаю, что при таких раскладах ожидать каких-то глубоких реформ вряд ли получится», — сказал политолог.

Кроме того, Сатпаев назвал несколько причин назначения досрочных выборов президента.

«Я считаю, что причина проведения досрочных выборов, скорее всего, имеет две основы. Во-первых, сейчас власть пытается ускорить процесс с определением легитимного президента, потому что, в любом случае, Касым-Жомарт Токаев воспринимается как исполняющий обязанности президента. Это такая техническая фигура, которая президентский пост получила после отставки первого президента. А выборы формально, юридически должны уже определить пятилетний срок для нового президента, который будет иметь уже такой легальный статус человека, который был избран в результате выборной кампании», — предположил он.

Второй причиной Сатпаев посчитал необходимость успокоить инвесторов и местную элиту.

«Второй момент, я думаю, скорее всего, это делается для того, чтобы побыстрее успокоить международную общественность, инвесторов, и саму элиту, которая хочет быстрей увидеть некую определенность хотя бы на ближайшие пять лет по этому вопросу. Поэтому решили не тянуть с этими выборами и начать их быстрее», — отметил Сатпаев.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.

9 апреля Касым-Жомарт Токаев назвал дату внеочередных выборов президента РК.

«В соответствии с Конституцией страны я принял решение о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года», — сказал Токаев в своем обращении к казахстанцам во вторник.