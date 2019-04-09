Назначен глава СД страховой компании «Amanat»

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Аскар Канафин назначен председателем совета директоров АО «Страховая компания «Amanat», сообщает пресс-служба страховщика.

«В соответствии с решением единственного акционера Идрисова Динмухамета, Аскар Канафин назначен председателем совета директоров АО с 9 апреля 2019 года. Ранее данную должность занимала Гульнара Назханова», — говорится в информации.

Указывается, что Канафин работал председателем СД АО «СК «Amanat» в 2013-2018 годы, АО «АЗНО», членом СД АО «Казахстанские коммунальные системы», АО «Группа компаний «Resmi», АО «RG Brands». Также он имеет опыт в качестве руководителя исполнительных структур в таких компаниях, как «Группа компаний Ordabasy» и Банк «Societe Generale Kazakhstan».

Ранее КазТАГ сообщал, что Нацбанк РК с 3 апреля 2018 года отстранил Аскара Канафина от выполнения служебных обязанностей в качестве главы СД страховой компании «Amanat» «в связи с выявленными нарушениями в деятельности АО «СК Amanat».