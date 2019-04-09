«Триумвират Токаев-Тасмагамбетов-Масимов смог бы обеспечить общественно-политическую стабильность». «Через пятнадцать лет Москва увидит принципиально иной Казахстан». «Про преемственность проблем и «аварийный выход» для преемника»

ZAKON.KZ. «Токаева считали готовым к должности президента Казахстана еще в 2013 году» — С назначением на пост президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА для Казахстана открылось окно возможностей. Так считает политолог Марат ШИБУТОВ. Следующие выборы, по мнению эксперта, могут произойти в июне этого года. Точно это будет известно уже на следующей неделе. Кандидатами могут стать сразу 7 человек. — Это, наверное, будет Токаев, кандидаты от парламентских партий, это как минимум Перуашев, Конуров (они сильные политики), думаю, еще кто-то от республиканских партий пойдет. Будет до 7 кандидатов, обеспечена хорошая явка населения, так что это будут такие сильные, конкурентные выборы, — сказал он. Политолог отметил, что предпосылок для развития революционного сценария во время транзита власти не существует.
MATRITCA.KZ. «Триумвират Токаев-Тасмагамбетов-Масимов смог бы обеспечить общественно-политическую стабильность» — Политический аналитик Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ — Возвращение Тасмагамбетова в Астану на должность, например, премьер-министра было бы более чем сильным ходом Акорды. Абсолютно лояльный Елбасы триумвират Токаева-Тасмагамбетова-Масимова смог бы обеспечить как общественно-политическую стабильность, так и придать новый импульс развитию Казахстана, а также обеспечить условия для президентских выборов 2024 года. Проблема в том, что появление Тасмагамбетова в Астане может вызвать неминуемую отрицательную реакцию со стороны других групп влияния. Такие риски на нашем политическом Олимпе тоже необходимо учитывать… Лично я считаю оптимальным проведение президентских выборов в декабре текущего года. Времени, кстати, совершенно немного — в начале сентября Мажилис, согласно к Закону «О выборах» объявляет выборы, затем состоится регистрация кандидатов, в октябре стартует избирательная кампания и в первое воскресенье декабря- голосование. Как бы всё логично.
CAMONITOR.KZ. «Смена власти в Казахстане: что за этим стоит и к чему идет страна?» — Петр СВОИК — Обменный транзит фактически уже состоялся: Назарбаев получил Нур-Султан, а Токаев – Казахстан. Можно, конечно, допустить, что Касым-Жомарт Кемелович согласится обменять свое уже состоявшееся президентство на выдвижение Дариги и собственное перемещение в посольство РК в какой-нибудь благоустроенной стране, но это слишком уж жертвенный вариант.
Талгат ИСМАГАМБЕТОВ — Полагаю, что кое-кто допустил фальстарт, заявляя о так называемом транзите. Транзит не завершен, ибо нынешний президент рассматривается как местоблюститель. Интрига состоит в том, что если он будет кандидатом от партии власти, то когда он передаст власть старшей дочери Елбасы?
IQ.EXPERT. «Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ: через пятнадцать лет Москва увидит на своих южных границах принципиально иной Казахстан» — Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ — Российским правящим кругам и экспертам необходимо правильно смотреть на ситуацию: баланс элитных сил в Казахстане поддерживает Елбасы при помощи своих ближайших соратников, в число которых входит и Касым-Жомарт Токаев. Публичная активность национал-шовинистических сил сейчас в стране значительно спала, даже в соцсетях русофобская риторика временно снизилась, вследствие фиаско Форума «Жана Казахстан» и насущных задач транзитного периода. Сфера межнациональных отношений в Казахстане находится под особым вниманием и каких-либо конфликтов на национальной почве власть не допустит. Однако часть казахской политической элиты будет продолжать ставить на национал-популистов, покрывать их и поддерживать в силу того, что в перспективе именно данное политическое течение имеет все шансы прийти к власти в Казахстане уже в ближайшее десятилетие, то есть, говоря конкретно до 2030 года. Рост эмиграции и демографические процессы неизбежно ведут к возникновению моноэтнического государства, что приведет к окончательному удалению Казахстана от Российской Федерации . Иллюзии в политике- смешны, а в геополитике – преступны. Через пятнадцать лет Москва увидит на своих южных границах принципиально иной Казахстан, хочет она этого или нет, утопая в данный момент в идеологемах Русского мира и Большой Евразии.
EURASIANET.ORG. Крис РИКЛТОН – «Казахстан пытается выпутаться из ситуации с Сицзяном, но увязает еще сильнее» — Активисты, старающиеся привлечь внимание к лагерям перевоспитания в Синьцзяне, утверждают, что Нур-Султан проводит двуличную политику. С одной стороны, необходимо сдерживать недовольство внутри страны, вызванное сложившимся ощущением, что Нур-Султан не помогает этническим казахам, оказавшимся жертвами антимусульманской кампании в западных провинциях Китая. Однако это, в свою очередь, может вызвать недовольство в Китае, являющемся для Казахстана жизненно важным экономическим партнером.
SAYASAT.ORG. Бауржан ТОЛЕГЕНОВ – «Акорда призвала Карина» — Не прошло и трех недель, а Касым-Жомарт ТОКАЕВ вышел из транзитного образа. Один из последних сигналов – назначение своим советником Ерлана КАРИНА. Социальные сети встретили это кадровое решение флэшмобом «Я и Карин» — юзеры постили фото с президентским советником, сопровождая токаевский выбор одобрительными комментариями. Самое главное, что Ерлан Карин политически последователен. Это обстоятельство в нынешних условиях имеет ключевое значение, поскольку сейчас перед Системой стоит задача обеспечения преемственности. А вместе с его назначением статус президентского советника усиливается.
FORBES.KZ. «Досым Сатпаев написал книгу про преемственность проблем и «аварийный выход» для преемника» — Скоро в продажу поступит моя научно-публицистическая монография: «Деформация вертикали. От «анонимных империй» к антилобби. «Черная папка» коммуникационного и политического апгрейда в Казахстане в условиях транзита власти», работа над которой шла около двух лет. Особенность книги в том, что она – не о преемственности власти, так как любая политическая сила в постназарбаевский период рано или поздно будет видоизменять политическую и экономическую систему под себя. Эта книга – о преемственности многочисленных проблем. Поэтому не важно, когда именно пройдут президентские выборы. Более важно то, что кто бы ни стал президентом, стабильность в стране и дальнейшие политические перспективы всех, кто придет к власти после первого президента, будут зависеть от решения этих проблем, Поэтому книгу можно рассматривать как некую альтернативную программу действий, политическую инструкцию, «аварийный выход» для тех, кто собирается возглавить страну.
TIME.KZ. «Энергия намерений» — Будет ли построена атомная электростанция в Казахстане? И примут ли предложение России по строительству АЭС? Об этом рассказал вице-министр энергетики Сунгат ЕСИМХАНОВ — Сейчас вопрос о строительстве атомной электростанции не стоит. Мы изучаем возможность этого проекта. Будет ли он реализован, когда, как и с какими технологиями, и где именно в Казахстане, еще не определено. Этому есть масса резонных причин. Мы сейчас изучаем возможность различных технологий по генерации электроэнергии. По нашим прогнозным данным, на юге страны в 2030 году дефицит электроэнергии составит до 2,7 ГВт. И нам уже сейчас надо готовиться к решению этого вопроса. Поэтому Минэнерго рассматривает также строительство парогазовых или гидроэлектростанций. Все они имеют равные шансы на воплощение.
«Поощрение и наказание» — Почему беременным, которые вовремя встали на учет, будут выплачивать 425 000 тенге, а тех, кто своевременно не прошел скрининг, штрафовать? И это при том, что и те и другие должны в одинаковой степени заботиться о своем здоровье! Соответствующие нормы содержатся в проекте кодекса “О здоровье народа и системе здравоохранения”, который сейчас активно обсуждается. Беременным, еще раз уточню, будут платить не менее 10 минимальных заработных плат (сейчас это как раз 425 тысяч тенге). И за них можно только порадоваться. Всем остальным повезло меньше. За отказ от вакцинации (причем отдельно за каждую прививку) предусмотрен штраф в 10-кратном размере месячного расчетного показателя (МРП). В этом году штраф составит 25 250 тенге.
«Кнут и призрачный пряник» — Казахстанцев намерены штрафовать за установку иностранных спутниковых телетарелок. Министерство информации и общественного развития (МИОР) вынесло на публичное обсуждение концепцию проекта закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации”. Документ, размещенный на портале электронного правительства в разделе “Открытые НПА”, содержит данные 2018 года: показатель проникновения незарегистрированных на территории Казахстана зарубежных спутниковых операторов (НЗСО) составляет 15 процентов.
KURSIV.KZ. «Ахметжанов о видео с разыскиваемым Рыскалиевым: «По всем каналам будут приняты меры»» — Заместитель генерального прокурора Марат АХМЕТЖАНОВ в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил, что видео с гуляющим по Лондону Бергеем РЫСКАЛИЕВЫМ видели и пообещал, что по всем каналам будут приняты меры. «Видео мы видели. К сожалению, есть ряд наших граждан, которые совершили на нашей территории преступление и находятся за границей — в Казахстане он объявлен в международный розыск. На сегодня уголовное дело в Казахстане в отношении него возбуждено. Поэтому ответственность его будет предусмотрена», — пояснил он.
365INFO.KZ. «Ученые защитили яблоневый питомник в Талгарском районе от вырубки» — По территории питомника должна была пройти трасса районного значения. После затяжных «боев» и вмешательства СМИ ученым удалось спасти сад, где хранится генофонд казахстанских яблок. Минсельхоз и акимат Алматинской области наконец договорились изменить проект строительства районной трассы в обход уникального сада. Об этом сообщил генеральный директор Казахского НИИ плодоовощеводства Серик САДЫКОВ.
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