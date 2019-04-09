«Триумвират Токаев-Тасмагамбетов-Масимов смог бы обеспечить общественно-политическую стабильность». «Через пятнадцать лет Москва увидит принципиально иной Казахстан». «Про преемственность проблем и «аварийный выход» для преемника»

Сетевой Казахстан 9 апреля 2019г.

ZAKON . KZ . «Токаева считали готовым к должности президента Казахстана еще в 2013 году» — С назначением на пост президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА для Казахстана открылось окно возможностей. Так считает политолог Марат ШИБУТОВ. Следующие выборы, по мнению эксперта, могут произойти в июне этого года. Точно это будет известно уже на следующей неделе. Кандидатами могут стать сразу 7 человек. — Это, наверное, будет Токаев, кандидаты от парламентских партий, это как минимум Перуашев, Конуров (они сильные политики), думаю, еще кто-то от республиканских партий пойдет. Будет до 7 кандидатов, обеспечена хорошая явка населения, так что это будут такие сильные, конкурентные выборы, — сказал он. Политолог отметил, что предпосылок для развития революционного сценария во время транзита власти не существует.

MATRITCA . KZ . «Триумвират Токаев-Тасмагамбетов-Масимов смог бы обеспечить общественно-политическую стабильность» — Политический аналитик Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ — Возвращение Тасмагамбетова в Астану на должность, например, премьер-министра было бы более чем сильным ходом Акорды. Абсолютно лояльный Елбасы триумвират Токаева-Тасмагамбетова-Масимова смог бы обеспечить как общественно-политическую стабильность, так и придать новый импульс развитию Казахстана, а также обеспечить условия для президентских выборов 2024 года. Проблема в том, что появление Тасмагамбетова в Астане может вызвать неминуемую отрицательную реакцию со стороны других групп влияния. Такие риски на нашем политическом Олимпе тоже необходимо учитывать… Лично я считаю оптимальным проведение президентских выборов в декабре текущего года. Времени, кстати, совершенно немного — в начале сентября Мажилис, согласно к Закону «О выборах» объявляет выборы, затем состоится регистрация кандидатов, в октябре стартует избирательная кампания и в первое воскресенье декабря- голосование. Как бы всё логично.

CAMONITOR . KZ . «Смена власти в Казахстане: что за этим стоит и к чему идет страна?» — Петр СВОИК — Обменный транзит фактически уже состоялся: Назарбаев получил Нур-Султан, а Токаев – Казахстан. Можно, конечно, допустить, что Касым-Жомарт Кемелович согласится обменять свое уже состоявшееся президентство на выдвижение Дариги и собственное перемещение в посольство РК в какой-нибудь благоустроенной стране, но это слишком уж жертвенный вариант.

Талгат ИСМАГАМБЕТОВ — Полагаю, что кое-кто допустил фальстарт, заявляя о так называемом транзите. Транзит не завершен, ибо нынешний президент рассматривается как местоблюститель. Интрига состоит в том, что если он будет кандидатом от партии власти, то когда он передаст власть старшей дочери Елбасы?

IQ . EXPERT . «Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ: через пятнадцать лет Москва увидит на своих южных границах принципиально иной Казахстан» — Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ — Российским правящим кругам и экспертам необходимо правильно смотреть на ситуацию: баланс элитных сил в Казахстане поддерживает Елбасы при помощи своих ближайших соратников, в число которых входит и Касым-Жомарт Токаев. Публичная активность национал-шовинистических сил сейчас в стране значительно спала, даже в соцсетях русофобская риторика временно снизилась, вследствие фиаско Форума «Жана Казахстан» и насущных задач транзитного периода. Сфера межнациональных отношений в Казахстане находится под особым вниманием и каких-либо конфликтов на национальной почве власть не допустит. Однако часть казахской политической элиты будет продолжать ставить на национал-популистов, покрывать их и поддерживать в силу того, что в перспективе именно данное политическое течение имеет все шансы прийти к власти в Казахстане уже в ближайшее десятилетие, то есть, говоря конкретно до 2030 года. Рост эмиграции и демографические процессы неизбежно ведут к возникновению моноэтнического государства, что приведет к окончательному удалению Казахстана от Российской Федерации . Иллюзии в политике- смешны, а в геополитике – преступны. Через пятнадцать лет Москва увидит на своих южных границах принципиально иной Казахстан, хочет она этого или нет, утопая в данный момент в идеологемах Русского мира и Большой Евразии.

EURASIANET . ORG . Крис РИКЛТОН – «Казахстан пытается выпутаться из ситуации с Сицзяном, но увязает еще сильнее» — Активисты, старающиеся привлечь внимание к лагерям перевоспитания в Синьцзяне, утверждают, что Нур-Султан проводит двуличную политику. С одной стороны, необходимо сдерживать недовольство внутри страны, вызванное сложившимся ощущением, что Нур-Султан не помогает этническим казахам, оказавшимся жертвами антимусульманской кампании в западных провинциях Китая. Однако это, в свою очередь, может вызвать недовольство в Китае, являющемся для Казахстана жизненно важным экономическим партнером.

SAYASAT . ORG . Бауржан ТОЛЕГЕНОВ – «Акорда призвала Карина» — Не прошло и трех недель, а Касым-Жомарт ТОКАЕВ вышел из транзитного образа. Один из последних сигналов – назначение своим советником Ерлана КАРИНА. Социальные сети встретили это кадровое решение флэшмобом «Я и Карин» — юзеры постили фото с президентским советником, сопровождая токаевский выбор одобрительными комментариями. Самое главное, что Ерлан Карин политически последователен. Это обстоятельство в нынешних условиях имеет ключевое значение, поскольку сейчас перед Системой стоит задача обеспечения преемственности. А вместе с его назначением статус президентского советника усиливается.

FORBES . KZ . «Досым Сатпаев написал книгу про преемственность проблем и «аварийный выход» для преемника» — Скоро в продажу поступит моя научно-публицистическая монография: «Деформация вертикали. От «анонимных империй» к антилобби. «Черная папка» коммуникационного и политического апгрейда в Казахстане в условиях транзита власти», работа над которой шла около двух лет. Особенность книги в том, что она – не о преемственности власти, так как любая политическая сила в постназарбаевский период рано или поздно будет видоизменять политическую и экономическую систему под себя. Эта книга – о преемственности многочисленных проблем. Поэтому не важно, когда именно пройдут президентские выборы. Более важно то, что кто бы ни стал президентом, стабильность в стране и дальнейшие политические перспективы всех, кто придет к власти после первого президента, будут зависеть от решения этих проблем, Поэтому книгу можно рассматривать как некую альтернативную программу действий, политическую инструкцию, «аварийный выход» для тех, кто собирается возглавить страну.

TIME . KZ . «Энергия намерений» — Будет ли построена атомная электростанция в Казахстане? И примут ли предложение России по строительству АЭС? Об этом рассказал вице-министр энергетики Сунгат ЕСИМХАНОВ — Сейчас вопрос о строительстве атомной электростанции не стоит. Мы изучаем возможность этого проекта. Будет ли он реализован, когда, как и с какими технологиями, и где именно в Казахстане, еще не определено. Этому есть масса резонных причин. Мы сейчас изучаем возможность различных технологий по генерации электроэнергии. По нашим прогнозным данным, на юге страны в 2030 году дефицит электроэнергии составит до 2,7 ГВт. И нам уже сейчас надо готовиться к решению этого вопроса. Поэтому Минэнерго рассматривает также строительство парогазовых или гидроэлектростанций. Все они имеют равные шансы на воплощение.

«Поощрение и наказание» — Почему беременным, которые вовремя встали на учет, будут выплачивать 425 000 тенге, а тех, кто своевременно не прошел скрининг, штрафовать? И это при том, что и те и другие должны в одинаковой степени заботиться о своем здоровье! Соответствующие нормы содержатся в проекте кодекса “О здоровье народа и системе здравоохранения”, который сейчас активно обсуждается. Беременным, еще раз уточню, будут платить не менее 10 минимальных заработных плат (сейчас это как раз 425 тысяч тенге). И за них можно только порадоваться. Всем остальным повезло меньше. За отказ от вакцинации (причем отдельно за каждую прививку) предусмотрен штраф в 10-кратном размере месячного расчетного показателя (МРП). В этом году штраф составит 25 250 тенге.

«Кнут и призрачный пряник» — Казахстанцев намерены штрафовать за установку иностранных спутниковых телетарелок. Министерство информации и общественного развития (МИОР) вынесло на публичное обсуждение концепцию проекта закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации”. Документ, размещенный на портале электронного правительства в разделе “Открытые НПА”, содержит данные 2018 года: показатель проникновения незарегистрированных на территории Казахстана зарубежных спутниковых операторов (НЗСО) составляет 15 процентов.

KURSIV . KZ . «Ахметжанов о видео с разыскиваемым Рыскалиевым: «По всем каналам будут приняты меры»» — Заместитель генерального прокурора Марат АХМЕТЖАНОВ в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил, что видео с гуляющим по Лондону Бергеем РЫСКАЛИЕВЫМ видели и пообещал, что по всем каналам будут приняты меры. «Видео мы видели. К сожалению, есть ряд наших граждан, которые совершили на нашей территории преступление и находятся за границей — в Казахстане он объявлен в международный розыск. На сегодня уголовное дело в Казахстане в отношении него возбуждено. Поэтому ответственность его будет предусмотрена», — пояснил он.

365 INFO . KZ . «Ученые защитили яблоневый питомник в Талгарском районе от вырубки» — По территории питомника должна была пройти трасса районного значения. После затяжных «боев» и вмешательства СМИ ученым удалось спасти сад, где хранится генофонд казахстанских яблок. Минсельхоз и акимат Алматинской области наконец договорились изменить проект строительства районной трассы в обход уникального сада. Об этом сообщил генеральный директор Казахского НИИ плодоовощеводства Серик САДЫКОВ.

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