Порядка 12 тыс. квартир получат малоимущие и многодетные семьи в 2019 году

Астана. 9 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Порядка 12 тыс. квартир получат малоимущие и многодетные семьи в текущем году, сообщил министр труда и соцзащиты РК Бердибек Сапарбаев.

«В этом году многодетным и малоимущим семьям будет выделено порядка 6 тыс. арендных квартир, еще 6 тыс. семей улучшат жилищные условия за счет займов «Жилстройсбербанка» (ЖССБ). В течение ближайших 7 лет этим категориям будет выделено порядка 40 тыс. арендных квартир, за счет льготных займов ЖССБ – 18 тыс. квартир», — сказал Сапарбаев во вторник на заседании правительства, докладывая о социальных проектах в рамках реализации инициативы Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық».

Также он добавил, что 81 тыс. человек будет обеспечено дополнительно социальной помощью, на что из бюджета будет направлено Т83 млрд, из которых Т9,3 млрд уже выделено. С помощью предпринимателей для данной категории лиц будет открыто 18 тыс. рабочих мест, в рамках корпоративной социальной ответственности бизнес приобретает жилье для малоимущих, открывает курсы по обучению их основам предпринимательства.

«В ходе реализации инициативы «Әлеуметтік қамқорлық» мы побывали в семи регионах Казахстана, основные вопросы, которые поднимались на встречах, – обеспечение малоимущих жильем, трудоустройство, увеличение объемов социальной помощи, обеспечение лиц с ограниченными возможностями техническими средствами», — резюмировал Сапарбаев.