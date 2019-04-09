Серьезной конкуренции на предстоящих выборах президента РК не будет

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Серьезной конкурентной борьбы на предстоящих президентских выборах в РК ожидать не стоит, считает политолог Данияр Ашимбаев.

«Я думаю, основным кандидатом от партии власти будет Токаев и с большой вероятностью легко победит в первом туре с большим перевесом. С другой стороны, понятно, что и определенная конкуренция будет, но я думаю, что за это время вряд ли кто-нибудь успеет бросить ему вызов. Своих кандидатов на выборах будут выдвигать общественные организации, некоторые партии, которые скорее будут создавать видимость конкуренции, чем ее обеспечивать на самом деле», — сказал Ашимбаев агентству КазТАГ во вторник.

При этом он отметил, что другие кандидаты вряд ли наберут больше 2-3% голосов.

«Я думаю, особо серьезных кандидатов ждать не следует. Понятно, что основные политические силы, даже оппозиционные, находятся в состоянии постоянного диалога с Акордой и выдвигать людей, которые могли бы оттянуть на себя много голосов, сейчас никто не заинтересован. Сейчас всем нужна полноценная политическая стабильность, поэтому фигура, которая способна набрать даже 10-15% голосов, такая как Перуашев (председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев – КазТАГ) или Айкын Конуров (секретарь Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана – КазТАГ), вряд ли будет участвовать. Скорее, речь будет идти о представителях депутатского корпуса, возможно, глава федерации профсоюзов, то есть люди, которые вряд ли больше 2-3% смогут собрать», — отметил он.

По словам Ашимбаева, выдвижение Токаева на пост главы государства ожидалось еще на последнем съезде партии «Нур Отан».

«Конституционные сроки были на весну следующего года. Второй конституционный срок был на декабрь нынешнего года. Но процедура смены власти в Казахстане достаточно внове, последний раз власть менялась чуть менее 30 лет назад и возникли определенные правовые вопросы. Прежде всего, планировалось, что о смене власти будет объявлено на последнем съезде партии «Нур Отан», когда ожидалось, что Нурсултан Назарбаев объявит досрочные выборы и выдвинет Касым-Жомарта Токаева кандидатом на этих выборах. Но вопрос был больше, чем на месяц отложен, из-за чего возникли определенные правовые коллизии, допустим, связанные с применением тех или иных норм конституции по поводу смены власти. Возникла дискуссия по поводу того, имеет ли право Токаев вообще баллотироваться в связи с нормой конституции о 15 последних годах проживания в Казахстане», — сказал политолог.

По его мнению, досрочные выборы снимают множество возникших вопросов.

«Вопрос его электорального рейтинга пока дискуссионнен, но выборная кампания с использованием всех административно-политических ресурсов Акорды позволят полноценно презентовать кандидатуру Касым-Жомарта Токаева казахстанскому электорату, его взгляды, его цели, основы его курса и т.д. Учитывая тот факт, что президентские выборы в Казахстане – это больше, чем просто выборы, это по сути вотум доверия действующему президенту, то я думаю, что несмотря на определенную низкую известность его личности массовому электорату, все эти вопросы при досрочных президентских выборах снимаются. А также снимаются вопросы по его легитимности, по самой процедуре смены власти и те же изменения в конституцию по поводу переименования Астаны. Поэтому на досрочные президентские выборы Токаев выходит практически в идеальных условиях», — сказал он.

При этом он отметил, что в этих условиях Токаев «сыграл на опережение».

«В этих условиях Токаев решил долго не ждать, а пойти на выборы уже сейчас. Есть немало людей, которые считают себя более достойными этого поста и если бы выборы прошли в декабре или весной следующего года, то, вероятно, что такие фигуры могли бы консолидироваться и за это время успеть подготовиться. Поэтому Токаев сыграл на опережение, поскольку сейчас политические, административные и медийные ресурсы в его руках, он уже взял под контроль администрацию президента, провел назначения в ряде госорганов, чтобы укрепить свое влияние и аппаратное, и политическое, и сейчас за ним есть поддержка первого президента и все необходимые ресурсы», — отметил Ашимбаев.